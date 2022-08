«Locomotora» Oliveras: «Tenés que luchar por tus sueños y no rendirte»

En el marco del programa «Gallegos Emprende», la séxtuple campeona mundial de boxeo brindó una charla motivacional. Habló de bullying y violencia de género y pidió: «No dejen de luchar por su felicidad».

Fuente: La Opinión Austral

En la noche de este sábado en el Río Gallegos Tennis Club, Alejandra «Locomotora» Oliveras brindó una charla motivacional en el marco de «Gallegos Emprende», programa de apoyo al emprendedor promovido por el Municipio en el que ya disertaron el artista Milo Lockett, el empresario Ricky Sarkany y la influencer Dadatina.

Previamente, fue recibida por el intendente Pablo Grasso en su despacho, oportunidad en la que la deportista le obsequió unos guantes autografiados y recibió una bandera de Río Gallegos.

La historia de vida de «Locomotora», séxtuple campeona mundial de boxeo, es inspiradora. Antes de luchar arriba del cuadrilátero lo hizo afuera.

La deportista inició la charla recordando su infancia y años de escuela en los que sufrió bullying y fue discriminada por provenir de una familia de escasos recursos.

«El bullying era normal y nadie decía nada», recordó. «A mí no me gustaba y yo los cagaba a trompadas. ¿Por qué me van a tocar a mí si no me gusta?», señaló al tiempo que reconoció que eso le significó pasar muchas horas en la dirección.

«¿Qué tiene que ver la pobreza con la inteligencia? A mí no me dieron la bandera por ser pobre y años más tarde llevé la bandera argentina por el mundo siendo campeona mundial de boxeo, pero eso no fue un regalo que me dio Dios por haber sufrido, fue porque luché, la lucha está acá adentro en el corazón», afirmó.

Continuando recordó cómo vivió la violencia de género por parte de su pareja. «Me sentía una basura porque me hacia creer que era una basura». Cuando la violencia también alcanzó a su hijo de apenas 10 días dijo basta.

Afirmó que pelea por «la igualdad» y que quiso compartir su experiencia sabiendo que muchas mujeres hoy están atravesando esa situación.

De changa en changa llegó a trabajar a una radio donde daba las noticias y fue leyendo una noticia sobre Mike Tyson que comentó su interés en el boxeo. Así comenzó su carrera profesional.

La historia de vida de «Locomotora» llegará a la pantalla de Netflix, según ella misma adelantó, y anheló que el cierre de la serie sea en la Escuela Municipal de Boxeo de Río Gallegos de la que es madrina