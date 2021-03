Llugdar: “Vinimos A Brindar El Apoyo De Los Petroleros Al Proyecto De Ganancias De Massa”

José Dante Llugdar, Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, remarcó anoche el acompañamiento del sector de la Industria de los Hidrocarburos a la iniciativa que otorgará significativos beneficios a Trabajadores de todo el país.

Llugdar refrendó el acuerdo mediante el cual se suma el apoyo a una iniciativa largamente esperada, que incluya subir el piso del Mínimo no Imponible a nivel general, pero en particular para la actividad Petrolera, añade exenciones a dicho tributo para los adicionales por zona desfavorable y horas extras.

“Esto repercute en el salario que es lo más importante, porque no es solo para las petroleras sino que aquí todos los Trabajadores en general se ven beneficiados de lo que lleva adelante el proyecto de Sergio Massa”, señaló el líder sindicalista sobre la iniciativa del legislador, quien preside la Cámara de Diputados de la Nación.

La misma también fue rubricada en la tarde de este miércoles por el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; su par de Petroleros Privados de esa provincia, Jorge Ávila; el Presidente de Petrominera SE, Héctor Millar; el Senador Nacional Juan Mario Pais y el diputado provincial Emiliano Mongilardi.

“Vinimos a brindar nuestro apoyo y acompañamiento por parte de los Trabajadores Petroleros. Aquí se eleva el mínimo no imponible, donde muchos de ellos se van a ver beneficiados, especialmente los Jerárquicos por el salario y la responsabilidad que tienen, donde realizamos distintas tareas en los Yacimientos”, analizó.

En diálogo con la Secretaría de Acta, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, Llugdar indicó que “el Trabajador Petrolero no se va a Miami ni a ningún otro lado a gastar fuera del país, sino que lo gasta aquí y activa el consumo interno, esa es la forma de poner nuevamente la maquinita en marcha, que es lo que nosotros estamos buscando con todo esto”.

Y agregó que “no es por arte de las casualidades que la provincia del Chubut sea hoy en el caso de YPF, el único lugar del país donde se baten récords de Producción. Esto es porque hay un trabajo con todos los sectores: con Jorge (Ávila), con la gente de Camioneros y la de UOCRA y todos aquellos que estamos comprometidos representando a los Trabajadores”.

Apoyo a la zonificación minera

En tanto sobre el acompañamiento para con el proyecto provincial que encabeza Arcioni para la ampliación de la matriz productiva chubutense, señaló que “esto habla a las claras de que realmente estamos comprometidos con un proyecto de provincia y por sobre todas las cosas con todos los Trabajadores. No nos podemos olvidar que con el modelo anterior quisieron llevar adelante un proyecto similar y no lo pudieron lograr”.

“Acá hay un Gobierno en el cual el perfil principal beneficiario es la clase Trabajadora y así como va a quedar individualizado quién acompaña y quien no el proyecto de Ganancias, lo mismo sucede como en el proyecto minero, donde estamos planteando que esto se discuta como corresponde y no que salga entre gallos y medianoche”, enfatizó.

En ese marco, Llugdar advirtió que “si esto sale adelante y más adelante se avanza con el proyecto, no podemos olvidarnos de aquellos municipios que no acompañen la iniciativa, porque tendrán que dar las explicaciones de por qué no lo hicieron, y lo mismo los Diputados representan los intereses de la provincia, de sus Trabajadores y de todos los ciudadanos, porque no solo los Trabajadores Petroleros son los que saldrían beneficiados”.

“Hay algo muy importante y es que han empezado las clases, y creo que esta discusión puede ser un gran paso en el cual los Trabajadores de la provincia puedan percibir sus salarios, porque nadie trabaja gratis y más allá de que las provincias implementen las políticas que sean, hay otra cuestión: hay alguien que se ha comprometido y por lo tanto tendrá que responder y aquí tienen la oportunidad de hacerlo, me refiero a los diputados, de acompañar o no esto este jueves, que es algo que a la hora de evaluarlo se va a ver en la en la coparticipación”, aseveró.

Llugdar señaló que “si no acompañan, van a tener que responder a esta situación porque los municipios más allá de que tengan poder adquisitivo o tengan bien las arcas y sus números, se van a preguntar por qué se quedan afuera. Entendemos que se puede acompañar o no, eso está perfecto, pero está claro que nosotros siempre coparticipamos las Regalías Petroleras como cualquier provincia y lo hacemos con todo un proceso, pero se van a tener que hacer cargo si se niegan al proyecto”.

