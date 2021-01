Llugdar Sobre La Minería En Chubut: “No Debemos Ser Egoístas Con Aquellos Que Merecen La Oportunidad De Un Trabajo Digno”

José Dante Llugdar, Secretario General del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, consideró que el debate serio sobre la cuestión minera en la meseta chubutense es una discusión que debe darse para que sus pobladores tengan las mismas posibilidades que han tenido los de otros lugares de la provincia.

Desde este viernes se retoman los encuentros con el Ejecutivo que comanda Mariano Arcioni, a quien señaló que seguirán acompañando en la iniciativa “porque hay muchos compromisos y hay una Ley en la cual estamos muy comprometidos con el señor Gobernador y con las instituciones”, enfatizó el dirigente.

Y agregó que “más allá de que si bien es cierto que hay un compromiso con el Ejecutivo provincial, también hay un compromiso con la clase trabajadora y con el pueblo de la Meseta Patagónica, donde tienen la oportunidad de poder desarrollarse para de alguna manera tener una alternativa como la tuvieron el resto los chubutenses: los comodorenses, la gente de Rada Tilly, la de Sarmiento”.

“Todos tuvimos una oportunidad, inclusive la hubo hasta para la gente de Esquel. Por eso no debemos ser egoístas con la gente de la Meseta y que puedan tener la oportunidad de desarrollarse y el acceso a un trabajo digno, con lo cual estamos apuntalando que esto se debata como realmente corresponde”, sostuvo Llugdar.

En diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, el líder sindicalista hizo referencia a que el mismo viernes 22 se retomaban las jornadas de charlas “para empezar a trabajar justamente con una Ley de Hidrocarburos en la cual nos estamos adaptando a los tiempos, para algo que nos va a servir a todos los chubutenses”, en clara referencia a la minería.

“No podemos pensar en ser egoístas. Esa gente tiene que tener la oportunidad, hay que escucharla a ella, a los intendentes, a los trabajadores de la zona y aquellos que permanecen en el lugar porque no es tan fácil estar ahí, como sí lo es opinar desde la comodidad cuando uno puede tener energía las 24 horas, combustible las 24 horas y ciertos beneficios con los que ellos no cuentan”, analizó el dirigente.

Por último, determinó que “entonces es muy fácil pensar como piensan algunos para que no se pueda dar un debate como realmente corresponde, donde argumentan ‘el no por el no mismo’, sino que buscamos que realmente se debata a la altura de las circunstancias”.

Fuente: depetroleo.com