Llugdar: “Seguimos Trabajando Para Minimizar El Impacto De La Baja De Actividad”

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, hizo referencia a un nuevo encuentro a través de videoconferencia con los actores del sector, tanto gremial como empresarial y la parte estatal, para abordar la actualidad de la Actividad Petrolera tanto en Santa Cruz como en Chubut.

“El jueves compartimos con la gente de YPF, algunas operadoras y empresas de la Cámara por Santa Cruz y el viernes lo hicimos por Chubut, y junto al compañero Jorge Ávila de Petroleros Privados”, describió José Dante Llugdar sobre la realización de sendos encuentros virtuales, donde estuvo acompañado por el Secretario Adjunto, Luis Villegas.

El líder sindicalista se refirió puntualmente a lo difícil de la situación en ambas provincias y, en referencia a una de ellas, sostuvo: “no digo que la situación no nos vaya a golpear mal y duramente en la provincia del Chubut, pero es cierto que corre con una leve ventaja respecto a otras provincias, porque allí ya con algunas operadoras se está analizando, trabajando y tratando de llegar a acuerdos. Sabemos que no todos van a tener la misma posibilidad, pero hay que tratar de cuidar la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles”, analizó.

E insistió en que se está trabajando. “Si hay algo en lo que coincidimos, es en que esta crisis nos golpea a todos y aquí tenemos que profundizar y apuntalar el hecho de que no van a quedar todas las empresas en pie, en la medida que no se vuelva a normalizar la actividad en el país”, advirtió.

Llugdar recordó que, hoy por hoy “hay un excedente de combustible para el cual la materia prima se produce en la Patagonia. Existe un sobre stock del cual YPF está diciendo que no va a hacer uso y señala que tiene petróleo dando vueltas en un barco, por lo que posee un acumulado que será suficiente hasta fin de año o principios del año que viene, con lo que el futuro es complejo”.

“En base a esa realidad que hoy nos toca a todos, vamos a trabajar para minimizar el impacto de lo que significa no tener actividad”, determinó el titular de los Petroleros Jerárquicos en diálogo con la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

Finalmente en cuanto al anuncio de la bajada de Equipos por parte de YPF a nivel nacional de la empresa San Antonio, dijo que “esa es una realidad que hace mucho tiempo no nos tocaba, pero hoy nos golpeó la puerta. De todos modos, creo que la compañía de Bandera está en una situación muy difícil económicamente, lo que no es ajeno a cualquier otra empresa, con la única diferencia que creo que va al concurso. Vamos a trabajar para que eso no ocurra”.

Los nuevos casos de Covid-19

En otro orden, Llugdar lamentó que en el sur de Chubut se hayan dado nuevos casos positivos de Coronavirus en la jornada del viernes. “Con esto lamentablemente estamos dando dos pasos para atrás, pero de alguna manera hay que seguir trabajando. Uno está preocupado porque estábamos volviendo a cierta normalidad y volvemos a sentir un golpe”, expresó el dirigente sindical.

