Liverpool hizo historia y vapuleó 7-0 al Manchester United de Garnacho y Lisandro Martínez: todos los goles

Los dirigidos por Jurgen Klopp tuvieron una inmejorable jornada y le propiciaron una paliza a los Red Devils, que venían de ganar la Copa de la Liga

Fuente: Infobae

La Premier League vivió una jornada histórica en Anfield a causa de una memorable actuación del Liverpool en la que humilló 7-0 al Manchester United con dobletes de Mohamed Salah, Cody Gakpo, Darwin Núñez y uno adicional de Roberto Firmino. Los dirigidos por Erik ten Hag venían de levantar la Copa de la Liga de Inglaterra frente al Newcastle por lo que eran considerados los favoritos para llevarse el clásico, pero los Reds tuvieron un día brillante y rápidamente derribaron cualquier ilusión de la visita.



Lisandro Martínez apareció en la zaga junto a Raphael Varane y vivió una verdadera pesadilla contra los tres delanteros rivales. Cuando restaban pocos minutos para el cierre de la primera mitad, el punta neerlandés abrió el marcador para enviar a su equipo al entretiempo con la ventaja. El United salió a la segunda parte con aires de recuperación, pero los de Jurgen Klopp mantuvieron la intensidad y el rendimiento para adueñarse completamente del encuentro con una lluvia de goles.

El primero en ampliar la diferencia fue Darwin Núñez dentro del área chica luego de un centro del egipcio y así confirmar que lentamente va recuperando la confianza. Todo el asombro de Anfield apareció un puñado de segundos después con un mano a mano entre Salah y Licha que terminó con el argentino en el suelo lo que permitió una fácil asistencia hacia Gakpo que se la picó a David de Gea cuando intentó achicar el ángulo.

La fiesta no se detuvo y el Liverpool no tuvo piedad con la visita. El extremo africano aprovechó el ambiente festivo, sumó dos más a su cuenta y se convirtió en el máximo goleador en la historia del cuadro rojo por Premier League con 129 tantos, superando a Robbie Fowler quien se quedó con 128. El uruguayo completó su doblete y la frutilla de la jornada la tuvo Roberto Firmino, quien luego de confirmar que se irá del club al final de la temporada pudo aportar en la histórica goleada.

Alejandro Garnacho, que fue convocado en la semana para representar a Argentina en la próxima ventana internacional en los amistoso frente a Panamá y Curazao, ingresó a los 57 minutos de partido pero no pudo hacer nada contra la marca de Trent Alexander-Arnold y Jordan Henderson. El árbitro pitó el final del encuentro y todo el plantel del United sumado a Erik ten Hag se retiraron cabizbajo del terreno de juego.

“Creo que jugamos una primera parte decente, un error en la organización justo antes del descanso. La segunda mitad no fue para nosotros, no fue nuestro nivel. No jugamos como equipo. Fue poco profesional. Sí, estoy enfadado, definitivamente. Estoy sorprendido porque he visto a este equipo durante las últimas semanas y es resiliente, tiene una mentalidad ganadora. En la segunda pare, no tuvimos una actitud ganadora. No seguimos el plan, ni hicimos nuestro trabajo”, analizó el entrenador neerlandés.

Y concluyó al respecto: “No reaccionamos y eso fue poco profesional. Hemos visto en el pasado que podemos reaccionar: Brentford, Manchester City… Esto es un gran retroceso y es inaceptable. Me siento decepcionado y enfadado por ello. Es la realidad y deberemos tomarnos esto en serio”.