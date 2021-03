Liberman propuso postergar hasta el 12 de abril la prospección

Ante la falta de participación de barcos congeladores, el Subsecretario de Pesca presentó la propuesta para su aprobación en el Consejo Federal Pesquero. La noticia generó descontento entre empresarios que pretendían arrancar el 1 de abril y consideran que se pierde la posibilidad de pescar en el norte.

A propuesta del Subsecretario de Pesca se postergó por dos semanas la prospección de langostino en el sector norte de la Veda de Merluza. Si bien el acta todavía no fue publicada varias fuentes lo confirmaron. La noticia, que trascendió rápidamente, generó malestar entre los empresarios que pretendían comenzar a pescar en la primera semana de abril; creen que para cuando concluya la prospección, las condiciones del recurso no serán favorables. El año pasado la campaña comenzó el 15 de abril y hacia fines de mes seguían pescando, con buenos rendimientos y tamaño. Lo que no prosperó entonces fue el interés por pescar un recurso en muda que disminuye su calidad y baja el precio.

Como consecuencia del conflicto que se generó entre los gremios marítimos de marineros, SOMU y SIMAPE, con las empresas Solimeno, Moscuzza y Xeistosiño por incumplimiento de convenio dicen unos y de acuerdo del 2020 dicen los otros, los buques tangoneros congeladores de todo el país –excepto uno– no nominaron barcos para la prospección de langostino que tenía fecha de inicio el 28 de marzo. CAPECA y CAPIP, las dos cámaras que los nuclean, anunciaron que hasta tanto no esté resuelto el conflicto no saldrán a pescar.

Los gremios simularon parar una flota que ya estaba parada por decisión de sus dueños y rápidamente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación por 15 días en los que esperan esté resuelto el conflicto.

El subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, propuso en este contexto que la prospección, que originalmente debía realizarse con 12 buques, 8 congeladores y 4 fresqueros como máximo, se posponga hasta el 12 de abril. Para entonces si no se presentan buques tangoneros, según trascendió se realizaría con fresqueros.

En el sector empresario algunos quedaron molestos; piensan dar solución al conflicto en menos de dos semanas y pretenden salir a pescar. Han señalado que para cuando se dé apertura a la zona ya no estarán dadas las condiciones para ir a buscar el langostino y que ya, incluso, algunos capitanes no tienen interés.

El año pasado la prospección comenzó el 15 de abril. Desde el punto de vista de la abundancia no fue un problema, por el contrario, al 22 de abril las capturas seguían siendo buenas. El 94,6% perteneciente a las categorías L1 y L2, con 53% para la primera y 31% para la segunda.

En cuanto al estadío reproductivo, indicaron desde el INIDEP que el 37% de las hembras estaban maduras y el 12% impregnadas, aclarando que el cuidado previo que se había realizado atrasando el inicio de la pesca en esta zona, no transformaba en un problema estos valores.

A pesar de que la abundancia y tamaño del recurso fueron buenas, la temporada de pesca en el norte fue corta. Precisamente el estado madurativo del langostino, que comienza una etapa de muda después del desove, lo transforma en un producto de menor calidad, según afirman algunos comercializadores. El temor es abastecer al mercado con un producto que podría bajar el precio y ni siquiera a los más interesados en salir a pescar les resulta atractivo.

Posponer la prospección dos semanas es considerado por algunos empresarios como un impedimento para capturar un langostino de mejor calidad, por eso se mostraron molestos con la decisión adoptada y lo leyeron como un castigo por no haberse presentado a la convocatoria; pero no presentarán queja formal, al menos por el momento.

La pesca en el sector norte parecería estar quedando descartada. Si la prospección logra convocar el número necesario de barcos y las condiciones de abundancia y bycatch de merluza están dadas, a partir del 16 de abril se podría pescar. Si el conflicto entre el SIMAPE, el SOMU y CEPA está resuelto podrían sumarse los congeladores, si es que todavía queda interés. De lo contrario, las tripulaciones deberán esperar hasta mediados de mayo o junio para comenzar la temporada de langostino en aguas nacionales.

La fecha de inicio será confirmada cuando el INIDEP concluya la campaña de evaluación que se encuentra realizando en aguas del Golfo San Jorge, aguas nacionales y litoral de Chubut. El último informe sobre el estado del recurso planteó que a partir del tamaño de los ejemplares hallados se mantendría la necesidad de posponer hasta junio el inicio de la actividad pesquera. El dato se confirmará en las próximas semanas.

Fuente: Revista Puerto