Liberman: “Nosotros vamos a acompañar a los trabajadores argentinos”

Fue lo expresado por el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, en lo tendiente al planteo de la oposición para habilitar a flotas extranjeras a capturar en la milla 201.

Fuente: Subsecretaría de Coordinación Informativa

“Este planteo viene del lado del diputado nacional Claudio Vidal” señaló, el funcionario nacional, destacando que “esa postura se aparta del sector pesquero y no reconoce cientos de miles de puestos de trabajo, en un contexto actual en el que Argentina necesita divisas”.

Al respecto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, expresó que “hay un sector de la oposición al Gobierno Provincial que intenta construir un conflicto que no existe” ante lo que esclareció que “tenemos una flota pesquera que cuenta con más de quinientas embarcaciones para operar en resguardo de la seguridad de nuestros trabajadores de la pesca que cumple con elevados estándares de seguridad que establece la Prefectura Naval Argentina” y que “estas flotas no reciben ningún tipo de subsidio del Gobierno Provincial ni Nacional y le da empleo en forma directa e indirecta a más de cien mil argentinos a los largo de nuestro litoral marítimo”.

“Estos son ejes que hacen a una ecuación que Nación y Provincia reconocen y protegen” puntualizó, analizando que “para honrar los dos mil millones de dólares que esta actividad hace ingresar a nuestro país, nadie puede pretender dar al sector condiciones de menor estándar y con la total desaprensión por el cumplimiento de normas en aguas internacionales”.

Por esto mismo, señaló más adelante que “en la oposición he oído planteos que pretenden dar vuelta esta ecuación, dando condiciones de mayor elasticidad reglamentaria a buques de flotas competidoras del sector pesquero argentino que no tienen que cumplir la gran cantidad de normas estrictas que cumplimos nosotros, así que no entiendo cuál es la forma en que se pretende reconocer a los trabajadores argentinos” por lo que expuso que “acá no se está discutiendo la política pesquera argentina; sino, más bien, plantear una falsa dicotomía en detrimento de nuestras empresas y operarios, obviando el dato histórico que, desde que asumió Néstor Kirchner, en el año 2003, la pesca nacional incrementó notablemente su productividad y pasamos de exportar 750 millones a 210 millones de dólares”.

En este sentido, Liberman, enfatizó que “nosotros debemos seguir en este camino de crecimiento” y que “la oposición busca generar un estado de tensión política de cara a las elecciones de este año”. “Nosotros vamos a acompañar a los trabajadores argentinos” aseguró, el funcionario nacional.

“Este planteo viene del lado del diputado nacional Claudio Vidal” señaló, Liberman, destacando que “esa postura se aparta del sector pesquero y no reconoce cientos de miles de puestos de trabajo, en un contexto actual en el que Argentina necesita divisas”.

Finalmente y en relación al comunicado en el que la Cámara de Trabajadores del Golfo San Jorge anuncia una reunión masiva para este próximo 13 de enero, en Ramón Santos, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación expresó que “la gente que está realizando esta convocatoria no nos pidió ninguna audiencia” y que “esa postura que plantea Claudio Vidal y un sector reducido representa la total desaprensión que sí genera nuestra flota”.