Liberman confirmó que recibirá a los estibadores de Deseado

El subsecretario de Pesca de la Nación Carlos Liberman confirmó que recibirá a los estibadores de esta localidad quienes a través de una nota dirigida a la ministra de la Producción Silvina Córdoba habían pedido que se articule una reunión para plantear la posibilidad de un mayor número de descargas por el puerto deseadense.

Fuente: Mar & Pesca

Si bien es posible que la reunión no sea en los próximos días ya que el funcionario esta semana y la próxima tiene una agenda de reuniones pactadas, incluso algunas con la CTMFM, pero confirmó la intensión es poder recibirlos y escuchar sus planteos.

“Siempre estoy dispuesto a escuchar a todos los sectores, el viernes me llamó Lucrecia Bravo, (subsecretaria de Coordinación Pesquera) para comentarme que los estibadores me estaban pidiendo una reunión y le dije que no había problemas sólo que en estos momentos tengo en agenda varias reuniones y viajes al Uruguay por la Comisión Técnica Mixta”, indicó en diálogo con Mar&Pesca.

Cabe recordar que, de cara a la temporada de langostino, los trabajadores confirmaron a este portal que estaban solicitando un garantizado de 20 jornales mensuales para cada estibador, aunque también aclararon que en ningún caso desestimaban la descarga de otras especies. “Nosotros queremos que cada compañero tenga 20 jornales por mes durante 6 meses y no importa si es de descargas de tangoneros, merluceros o poteros, lo importante es que ese número esté garantizado porque de otro modo no llegamos a fin de mes”, aseguraron.

La semana pasada durante una reunión con autoridades del Ministerio de la Producción los estibadores habían solicitado a las empresas con asiento en la localidad la firma de un documento exigiendo que un 50 de la flota que opera sobre el langostino efectué sus descargas por el puerto local, pero las empresas coincidieron en señalar que “la firma de una nota de esas características es una clara extorsión que pone en jaque la rentabilidad del negocio”.

“Nosotros vamos a descargar en Deseado, pero lo que no podemos adelantar es cuantos barcos serán porque el langostino se ha corrido hacia el norte y meter todos los barcos en un puerto que está tan lejos del recurso implica perder días de pesca”, señaló el directivo de una empresa con asiento en la localidad.