Leonardo Álvarez: “El retorno de los santacruceños a la provincia continuará de manera segura, gradual y controlada”

Alvarez accedió a una entrevista en FM Desiré, en la que efectuó un balance del impacto de la pandemia mundial en la provincia, las habilitaciones de diversas actividades en forma gradual, el factor económico, las asistencias sociales, y la compleja tarea de continuar trayendo a los santacruceños dispersos por el país.

Entrevistado por FM Desiré (101.7 Puerto Deseado) Leonardo Alvarez, Jefe de Gabinete de ministros de Santa Cruz, indicó que se continúa trabajando para el retorno paulatino, seguro y ordenado de los santacruceños que se encuentran en otras provincias como consecuencia de las medidas establecidas ante el COVID-19.

“En línea con el plan dispuesto por el Gobierno Nacional, Santa Cruz arbitró los medios necesarios para que vuelvan a la provincia hasta el momento cerca de mil personas en forma aérea y terrestre, y reconoció que no es nada sencillo. Agradeció la enorme paciencia por esta espera en los lugares lejanos a sus casas”.

“Nosotros hemos decidido prolongar hasta el 4 de mayo las salidas para esparcimiento y la habilitación de distintos rubros comerciales” dijo Alvarez “Esto se logra a través del dialogo con los intendentes para poder monitorear la evolución de la curva de contagio y de esa manea no saturar en el sistema de salud”.

El “Salón Blanco” de la casa de gobierno de Santa Cruz, epicentro de las reuniones y contactos virtuales con los jefes comunales

A partir el nuevo DNU presidencial, hay una responsabilidad muy clara por parte de cada estado provincial. En función de eso, y en realidad desde el dictado del primer DNU presidencial lo charlamos con cada intendente para tomar decisiones en conjunto.

“Independientemente de la línea política, todos nos allanamos a los objetivos comunes, y eso se refleja en el éxito de las medidas en todo el país. Y cuando uno lo compara con los resultados que se van teniendo a diferencia de otras regiones del mundo, es un éxito que no debe transformarse en exitismo. Desde Santa Cruz tenemos un optimismo moderado por lo que hemos logrado, pero entendemos que debemos seguir adelante con las cuestiones de prevención y flexibilización” remarcó el funcionario provincial”.

“Ya se puso en marcha los mecanismos 2.necesarios que permiten el retorno seguro y planificado de santacruceños que se encuentran en otras provincias como consecuencia de las medidas sanitarias y de aislamiento preventivo”.

En este sentido, el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez, a través de FM Desiré expresó: “Estamos fuertemente comprometidos como Gobierno de la Provincia en facilitar el retorno de todas y todos los Santacruceños que se encuentran fuera de nuestras fronteras y en atención a la seguridad sanitaria de quienes se encuentran aquí y de ellos mismos, los hacemos de manera gradual y controlada. Eso lo define la autoridad sanitaria”.

Asimismo, Álvarez puntualizó que “Días atrás ingresaron a Santa Cruz por vía aérea y terrestre casi mil ciudadanos amparados en la Resolución Ministerial Conjunta 2/2020. En función de ello, somos conscientes que debemos dejar pasar algunos días más para evaluar el impacto potencial de estos arribos sobre nuestro sistema de salud pública, ante la posibilidad de nuevos casos y con el objetivo de no colapsarlo.”

“En cuanto la autoridad sanitaria provincial lo defina – dijo Álvarez-, “volveremos a programar colectivos y aviones para seguir trayendo de manera segura, mientras tanto estamos en contacto con cada uno, para asistirlos en lo que pudieran necesitar”.

“Hay que comprender que no es lo mismo el concepto “varado” con aquellos que trabajan o han planificado sus estudios en otro lugar del país y ahora quieren retornar. Les pedimos por favor que no organicen viajes en forma particular, porque sería poner en riesgo su propia salud y la de las personas. Van a volver en forma gradual, segura y organizada. Es un compromiso firme del gobierno de Santa Cruz”.

“Responsabilidad, solidaridad y templanza”

“A todas las personas que se encuentran en otras provincias y quieren regresar, a los estudiantes y a sus padres solo les agradecemos la paciencia y les pedimos tranquilidad. Lo antes posible vamos a volver a estar juntos, hoy nuestra mejor defensa ante la enfermedad es la responsabilidad, la solidaridad y la templanza”.

“Desde el gobierno, más allá de la empatía, la contención psicológica y económica en muchos casos, se ha determinado a través de la autoridad que regula el transporte nacional que no se permitirán retornos de ningún tipo, sin que tengan la respectiva autorización emitida por las provincias de partida y de destino”.

Cabe destacar que las definiciones sobre cómo manejarse ante la pandemia, las tiene el Ministerio de Salud de la Nación y su contraparte Provincial. Es así que tal como lo disponen los mismos, los viajes se irán planificando de a uno por vez con la finalidad de regular los flujos de ingreso así como también asegurar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria.

“Santa Cruz es pequeña desde el punto de vista demográfico y nos conocemos entre todos. Los funcionarios provinciales recibimos llamados en forma permanente de personas pidiendo volver. Quienes tenemos responsabilidades dentro del Estado, muchas veces no podemos dar respuestas agradables: debemos comunicar cuándo se puede y cuándo no”, se sinceró Alvarez.

“La Casa de Santa Cruz ha hecho un trabajo enorme. Hay que tener en cuenta que ese organismo se ha visto diezmado por la reducción de personal por efecto de la decisión de dispensar al personal de asistirlos. Todos nuestros números de emergencia o de asistencia por momento colapsan. En tal sentido, se habilitó un Call Center para poder derivar los distintos pedidos que son coordinados a través de un grupo de voluntarios en los que se incluyen gremios y de la misma sociedad” puntualizó el Jefe de Gabinete de Ministros”.

Los sueldos estatales del mes de abril

Finalmente el Jefe de Gabinete de Ministro Leonardo Alvarez indicó “No es ningún secreto que las economías nacionales y de cada estado provincial se han visto seriamente afectadas. Es una decisión del gobierno nacional, por cuanto habrá un rescate económico que nos permitirá afrontar los compromisos mensuales.”

Fuente: FM Desiré – ADN24Digital