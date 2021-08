Legisladoras y Legisladores realizaron la 10° Sesión Ordinaria

Repudiaron las declaraciones “anti Malvinas” de la escritora Beatríz Sarlo y la precandidata Sabrina Ajmechet. Reconocieron las actividades de la Asociación Cultural Sanmartiniana y sancionaron la Ley de Adhesión a la Ley Nacional 27506 “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.

Presidida por la Vicepresidenta 1° de la Cámara de Diputados, Diputada Karina Nieto se realizó la décima sesión ordinaria bajo la modalidad mixta y con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. En el turno de homenajes, el diputado Gabriel Oliva destacó el día internacional de la Juventud.

De acuerdo al temario, legisladoras y legisladores manifestaron su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas en diferentes medios de comunicación por parte de la precandidata a una banca en el Congreso de la Nación por la alianza electoral de “Juntos por el Cambio” Sabrina Ajmechet, y la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo, las cuales contabilizan como lamentables dentro del denominado “proceso de desmalvinización” que tanto daño y dolor provoca en la memoria de nuestros héroes de Malvinas.

Luego, reconocieron y felicitaron las distintas actividades que se realizarán en el marco de un aniversario del Paso de a la Inmortalidad del General Don José Francisco de San Martin, entre el Comando de Brigada Mecanizada XI, la Asociación Cultural Sanmartiniana “Cruz del Sur”, y el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas Rurales de la Provincia de Santa Cruz.

A continuación sancionaron la Ley de Adhesión a la Ley Nacional 27506 “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.

Resoluciones

Más adelante, sancionaron la Resolución que pide al Poder Ejecutivo que disponga la construcción de una planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales en la Localidad de 28 de Noviembre,por intermedio del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamientos (ENOHSA).

Luego por mayoría sancionaron la Resolución que manifiesta el enérgico repudio por el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia el 12 de noviembre de 2019, que fuera perpetrado por el Gobierno Nacional encabezado por el ex Presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales.

A continuación, expresaron el beneplácito por las políticas promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Anses y el Pami vienen implementando en favor de jubiladas, jubilados, pensionados y pensionadas, en particular el reconocimiento por tareas de cuidado para las mujeres que no cumplen con los requisitos para poder jubilarse. Este reconocimiento “visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos.”

Por otro lado, sancionaron la Resolución que solicita a la Empresa Aerolíneas Argentinas, el incremento de las frecuencias de la ruta aérea de Comodoro Rivadavia – Buenos Aires – Comodoro Rivadavia, que afectan de forma directa, a más 500.000 habitantes de la Zona Sur de la Provincia del Chubut y de la Zona Norte de Provincia de Santa Cruz.

Seguidamente pidieron al Directorio del Consejo Agrario Provincial, mayor celeridad y respuestas en las tramitaciones administrativas de permisos precarios de ocupación, adjudicación, transferencias y títulos de propiedad, de los requerimientos de los vecinos y vecinas de la localidad de Tres Lagos referido a las tierras.

Más adelante sancionaron una Resolución que pide al Ministerio de Seguridad, la adquisición de una autobomba con transporte de personal y material, además de un camión cisterna para la Unidad de Bomberos División Cuartel N°3 de la localidad de Puerto San Julián, ya que con la que contamos en estos momentos hace dificultosa la tarea de cubrir las necesidades de toda la comunidad.

También reconocieron y felicitaron a los servicios de cardiología, hemodinamia, cirugía vascular, anestesiología adaptada, diagnóstico por imágenes, terapia intensiva y clínica médica, asistidos por los equipos de enfermería, soporte técnico y logística del Hospital Regional Río Gallegos, por haber realizado el primer Implante Percutáneo de Válvula Aórtica (IVAP). Este procedimiento de alta complejidad fue el primero en la historia de Santa Cruz y fue realizado a un afiliado del PAMI.

Luego, sancionaron la Resolución que pide a la empresa pública Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), que informe a esta Legislatura, el estado de situación de la obra de construcción de las Represas denominadas como “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.

En el mismo sentido sancionaron una solicitud al Poder Ejecutivo Provincial que, mediante su participación en el Directorio del Banco Santa Cruz S.A., a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, realice las gestiones necesarias tendientes a modernizar y mejorar la calidad del soporte plástico de las tarjetas de débito y crédito que entrega esa entidad bancaria al personal de la Administración Pública Provincial.

Igualmente, reconocieron y felicitaron a Leandro Alvarez, músico, productor e ingeniero de grabación santacruceño por su destacada labor y permanente crecimiento en el ámbito artístico, lo que le valió múltiples premios, nominaciones y participaciones en distintos discos, conciertos y obras musicales.

El mismo tratamiento recibió la Resolución que reconoce y felicita la labor artística de la cantante Camila Garay, única representante de Las Heras, en el programa de TELEFE – La Voz Argentina.

A continuación sancionaron la Resolución que pide al Ministerio de Seguridad la creación y puesta en funcionamiento de una Comisaría de la Mujer y la Familia en 28 de Noviembre, dotándola de personal idóneo y equipamiento

Legisladores y Legisladoras declararon de Interés Provincial la aplicación Mi Argentina y reconocieron y felicitaron a los jóvenes sanjulianenses, Santina Mendieta y Elian Leguiza, por su participación en la 2º Edición del Festival Nacional de Danzas Folclóricas «El Folclore que hace Historia».

Beneplácitos

El Cuerpo de Legisladores y Legisladoras manifestó su beneplácito por el establecimiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaportes para personas no binarias. También manifestaron el beneplácito al conmemorarse el 10 de Agosto el día de la Fuerza Aérea Argentina.

Manifestaron el beneplácito por la prórroga del Programa de Fomento al Consumo y a la Producción de Bienes y Servicios, denominado “AHORA 12”, que permite la compra de artículos de producción nacional en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas y agrega la posibilidad de hacerlo en 24 y hasta 30 meses.

A continuación manifestaron el beneplácito por conmemorarse el próximo 24 de agosto, el 188º aniversario del natalicio del Comandante Luis Piedra Buena, y el 88º aniversario de la imposición de su nombre a la localidad Santacruceña.

Luego, sancionaron la Declaración que manifiesta el beneplácito a los proyectos presentados por Santa Cruz que fueron seleccionados por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), dentro de la línea Proyectos Federales de Inovación 2021, por un monto total de 20 millones de pesos. Finalmente manifestaron el beneplácito a la reunión de representantes del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología celebrada el pasado 5 de agosto del corriente.

Fuente: Dirección de Prensa Honorable Cámara de Diputados Provincia de Santa Cruz