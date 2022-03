Las llamas se apoderaron del edificio donde funciona Niñez

El hecho tuvo lugar en horas de la noche del domingo y, por fortuna, la situación no pasó a mayores. Fuentes indicaron que no hubo personas lesionadas ya que no había nadie al momento del incendio.

Fuente: La Opinión Austral

El personal de Bomberos de la Policía de Santa Cruz debió intervenir en un incendio que se desató en horas de la noche del domingo, en un ente público de la ciudad de Las Heras.

Se trató del edificio en el que funcionaba el área de Niñez, Adolescencia y Familia de la comuna de la ciudad pretrolera emplazado en la calle Alem entre Antiguos Pobladores y Sarmiento, indicaron fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral.

Fue cerca de las 23 horas, cuando los vecinos solicitaron ayuda a las autoridades, al ver còmo las llamas avanzaban por la estructura. En el caso intervino el personal de la Comisaría Primera, de la Unidad 11 de Bomberos y agentes que prestan funciones similares en la empresa YPF.

El fuego habría sido accidental y comenzó en la parte trasera del edificio, que todavía está en construcción. Gracias a la celeridad con la que trabajó el personal de las fuerzas de seguridad, el incendio no pasó a mayores y pudo ser controlado minutos después.

Cabe remarcar que no hubo personas lesionadas, ni civiles ni integrantes de las fuerzas de seguridad ya que, al momento del incendio, no había personas en el interior del lugar, indicaron fuentes consultadas.