Las Leonas viajan a Estados Unidos para una gira amistosa antes del regreso de la Pro League

Las Leonas emprenderán una gira amistosa por Charlotte, Carolina del Norte, del sábado 18 al jueves 30 de octubre, donde enfrentarán al seleccionado de Estados Unidos.

Bajo la conducción de Fernando Ferrara, el plantel aprovechará la estadía para disputar una serie de encuentros internacionales y continuar con los entrenamientos en las instalaciones de la University of North Carolina, con el objetivo de ajustar detalles técnicos y físicos de cara al cierre del año competitivo.

La selección presenta un plantel de 18 jugadoras, todas surgidas del ámbito local, que combina experiencia olímpica con jóvenes en alza.

Entre las convocadas sobresalen varias medallistas de París 2024: Cristina Cosentino, Sofía Cairó, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti y María José Granatto, integrando el núcleo de jugadoras con recorrido internacional y capacidad para marcar la diferencia en instancias decisivas.

A ese núcleo se suma Victoria Miranda, quien fue reserva en la última cita olímpica, junto a otras figuras consolidadas como Valentina Costa Biondi, Victoria Sauze y Victoria Granatto, que aportan solvencia y liderazgo dentro del equipo.

El plantel se completa con jugadoras que ya cuentan con experiencia en procesos previos y buscarán afianzarse en el ciclo actual: Lourdes Pérez Iturraspe, Valentina Férola, Candela Esandi, Julieta Arcidiácono, Brisa Bruggesser, María Emilia Larsen y Aylín Ovejero.

La combinación de medallistas olímpicas, habituales del seleccionado y jóvenes con recorrido nacional genera expectativas sobre el rendimiento del equipo en las próximas competencias, con la meta de sostener la competitividad y renovar el proyecto deportivo de cara a futuros torneos internacionales.

Esta gira servirá además como una oportunidad para que Ferrara observe variantes y consolidar la base del grupo que afrontará los próximos compromisos internacionales.

Luego de la gira, Las Leonas retornarán al país para continuar con la preparación rumbo a la FIH Pro League 2025/26, cuya primera ventana se disputará en Rosario entre el 9 y el 14 de diciembre.

El certamen volverá a reunir a las principales potencias del hockey mundial y marcará el inicio de una nueva temporada para el seleccionado argentino.

En la ciudad santafesina, el equipo nacional afrontará cuatro encuentros exigentes: el miércoles 10 de diciembre frente a Alemania, el jueves 11 ante Países Bajos, el sábado 13 nuevamente contra Alemania y el domingo 14 ante las neerlandesas. Esta seguidilla de partidos será clave en la preparación hacia el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Países Bajos y Bélgica.

Fuente: Noticias Argentinas