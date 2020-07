Laplace aseguró que “Con la minería se le da calidad de vida a la gente”

Luego de obtener un incremento salarial para los trabajadores mineros de las provincias de San Juan y de Santa Cruz, el secretario general de AOMA, Héctor Laplace, habló en exclusiva con TiempoSur sobre la importancia de la actividad en nuestra provincia. Se refirió a los protocolos aplicados por la pandemia del COVID-19, el ingreso de mujeres a la minería y los conflictos que suelen tener con UOCRA.

El sábado se dio a conocer que CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) y AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), habían arribado a un acuerdo y los salarios recibirán un aumento en dos partes.

Según informaron desde AOMA, serán aplicados en abril, mayo y junio con una suma que se abonará por única vez, y luego un aumento que se realizará a partir del 1 de julio, e incluye a las compañías metalíferas ubicadas en las provincias de Santa Cruz y San Juan.

Héctor Laplace, secretario general de AOMA nacional, indicó a TiempoSur que, para los meses de abril, mayo y junio, y su proporcional del sueldo anual complementario, consiste en una suma fija no remunerativa por única vez.

“A partir del 1º de julio un 20 por ciento sobre los salarios de marzo; lisa y llanamente una mejora en el salario básico de los trabajadores, con una cláusula de revisión al mes de octubre del corriente año, es decir que es un acuerdo por estos seis meses del año”, afirmó.

Luego, Laplace habló de la actividad minera en general y se refirió a la importancia de haber sido declarada esencial a partir del mes de abril.

TS: Algo que lograron los mineros fue mantener la actividad que en Santa Cruz se declaró esencial. ¿Repercutió en el sostenimiento de los puestos de trabajo?

-Sí, sin dudas. No nos olvidemos que en el país, toda la actividad productiva, del 20 de marzo en adelante, estuvo en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nosotros pudimos recuperar nuestra actividad minera como tarea esencial allá por el 4 de abril. Pero volver no fue sencillo, empezamos con los protocolos que los fuimos trabajando con la entidad sindical, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Minería de la Nación, aprobados después por los COE provinciales. Acá hay que destacar el trabajo que vienen haciendo desde nuestra Seccional en el caso específico de Santa Cruz, que ha tomado todos los recaudos para que se cumplan esos protocolos y podamos ir volviendo rápidamente al trabajo. Al margen de lo cual, es justo que reconozca que al día de hoy inclusive, tenemos algunos inconvenientes de provincias limítrofes que tienen cerrado el paso u otras en las que cuando el trabajador vuelve a su hogar tiene que guardar aislamiento; en otros casos no hay tránsito terrestre ni aéreo, o municipios que ponen trabas a la actividad. Está todo demasiado complicado, pero al margen de ello, pudimos volver y con los cuidados y protocolos existentes y el trabajo realizado por nuestras seccionales y el cuerpo de delegados, me parece importante que podamos estar nuevamente en el trabajo.

TS: Independientemente del COVID. ¿Qué análisis hace de los primeros meses del Gobierno nacional y sus primeras políticas?

-Venimos de cuatro años muy duros. Con relación a este gobierno, voy a hacer honesto, no alcanzó a acomodarse en los despachos cuando comenzó la pandemia. El Gobierno se ha dedicado exclusivamente a la cuestión sanitaria y vamos a tener que esperar para la cuestión económica. Pero tenemos mucha fe que va a cambiar el rumbo por el cual veníamos transitando los últimos cuatro años y la actividad minera va a ser uno de los pilares para el crecimiento económico de la Argentina. Estamos trabajando, nos estamos preparando para eso y una vez que tengamos la posibilidad, desde el punto de vista del trabajo, vamos a dar nuestra opinión al respecto.

TS: ¿Cómo observa el trabajo de la provincia de Santa Cruz en materia minera?

-Se ha venido trabajando mucho y bien. A partir de la gobernación, de los municipios mineros principalmente, nuestra seccional de AOMA, y la empresa provincial de minería que es la gestora de los recursos (FOMICRUZ). No quiero equivocarme, pero Cerro Vanguardia arranca en 1998, así que tienen más de dos décadas encima. Pasaron otros tantos proyectos y no hay dudas de que Santa Cruz a partir de la actividad, va a poder darle calidad de vida a su gente. Se debe también a esta alternativa del 70 a 30, la famosa ley que ustedes tienen, con una chance concreta de darle trabajo a los santacruceños. Los frutos ya se están viendo y seguramente se va a seguir mejorando en el futuro.

TS: Seguramente está al tanto que desde AOMA Santa Cruz se está trabajando en la incorporación de mujeres a la actividad. ¿Qué opinión le merece?

-Ha sido una política de AOMA. Nosotros creímos y seguimos creyendo que tanto las mujeres como los hombres, hay que darles alternativas en este mundo minero que nos toca en este siglo XXI transitar. Celebramos la tarea que ha asumido en estos días la Seccional Santa Cruz. Siempre hemos pregonado eso, no solamente el trabajo de la actividad minera, sino tratar de llevar mujeres a la entidad sindical. Le da otra mirada a la actividad y es justo reconocer que las trabajadoras de distintos proyectos han cursado sus tareas de manera ejemplar y esto le da un toque distintivo que celebramos. La minería de antes casi que ya se terminó. Hoy hay nueva maquinaria y las tecnologías posibilitan tranquilamente que la mujer esté a la par de los hombres y han demostrado con creces que son capaces de hacerlo tan bien como los hombres.

TS: En Santa Cruz surgen a menudo conflictos gremiales que paralizan la actividad minera y que inclusive perjudican directamente a los representados por AOMA. ¿Han hablado las cúpulas gremiales nacionales sobre estos temas?

-Me preocupa particularmente por los propios trabajadores. Para que tengan una idea de lo que me están consultando, esto fue motivo de una reunión en la Casa Rosada con la UOCRA en oportunidad que (Mauricio) Macri era presidente. Ya estábamos cansados entonces y seguimos cansados de que nos pasen esas cosas, porque si hay un inconveniente con trabajadores de la UOCRA en los yacimientos, los mineros no somos responsables; lo tienen que arreglar con la patronal pero no dejar a los colectivos en un corte de ruta con las temperaturas que están haciendo como pasó escasos días que dejaron los colectivos varados, que nuestra gente después de estar 10 o 15 días dentro de un yacimiento no puede volver a su casa a visitar a su familia. Hay acuerdos firmados con UOCRA que lamentablemente la dirigencia local no ha respetado; y vuelvo a repetir, si hay un inconveniente con el sector empleador, que se la tomen con ellos y no con los trabajadores mineros que somos los menos responsables en esto. Los dirigentes de UOCRA se tienen que poner a la altura de las circunstancias. Tenemos una buena relación aquí, yo he hablado con Gerardo Martínez y por supuesto que ellos respetan el acta que oportunamente se firmó. Ahora, acá nadie entiende que un problema que tienen con la patronal se la tomen con los mineros. En los tiempos modernos, las cosas se tienen que solucionar en una mesa de negociación o con la ley

Fuente: Tiempo Sur