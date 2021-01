Laplace afirmó que «AOMA tomará mayores recaudos para seguir enfrentando al Covid 19»

El Secretario General de AOMA Héctor Laplace realizó declaraciones a la prensa en la provincia de San Juan.

En declaraciones a la prensa en la ciudad de San Juan, el dirigente nacional de los trabajadores mineros, Héctor Laplace se refirió a diferentes temas de la actualidad minera, tales como la actitud de la industria ante el coronavirus y de cómo experimentó el trabajador minero sus efectos en la actividad.

En referencia al coronavirus estimó que “esta pandemia en el año 2021 también va a ser difícil a pesar de que empezaron a llegar las vacunas. Pero no va a ser tarea sencilla vacunar a la inmensa población de riesgo que tenemos en Argentina y después el resto de los argentinos” sentenció el referente de los mineros argentinos. En lo referido a la industria aseguró que el gremio, junto al resto de la actividad, deberán “tomar todos los recaudos ya que a nadie escapa lo que hoy se está viendo Europa”, lo que posiblemente, podría reflejarse en el fututo dentro del país. Asegurando que desde AOMA se encuentran abocados “por establecer cómo vamos soslayando este tipo de situación”.

Consultado acerca de los protocolos aplicados en la minería para disminuir riesgos de Covid – 19, el Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina explicó que “en marzo pasado ya nos habíamos puesto a trabajar con la CAEM y la Secretaria de Minería de la Nación pretendiendo seguir los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación” para enfrentar al coronavirus. Desde allí se conformó una mesa para armar todos los protocolos a nivel nacional. Luego “hicieron su parte las provincias, incluso hasta los municipios. Se ha hecho un trabajo muy arduo de parte de nuestras seccionales que han estado permanentemente al pie del cañón para tratar de colaborar con esta situación”.

Destacó que el proceso tras haber sido declarada la minería como actividad esencial “no olvidemos que empezamos a activar la actividad volviendo el 30% o 40 % de trabajadores, y después esto setrasladó a un 50% y 70% en algunos casos”, donde en esa vuelta a trabajar “los problemas de traslados de trabajadores de una provincia a otra o de un municipio a otro, generó problemas para que los trabajadores lleguen a los yacimientos”.

Con la mirada puesta en el futuro a corto plazo, Laplace expresó que “está claro que no se puede bajar la guardia, la pandemia está presente y habrá que seguir transitando el camino para tratar de seguir adelante con la actividad minera metalífera y no metalífera”.

Al mismo tiempo expuso que la “minería no metalífera sufrió momentos muy duros. Existen muchas pymes mineras comprometidas en sus finanzas y no nos olvidemos que estos productores veníamos en caída libre desde abril de 2018”. Ya que este sub sector “está ligado íntimamente a la construcción, y han llegado al 2020 con casi todos los establecimientos parados”. Lo que a su entender el gremio contribuyó s “remontar toda esa cuesta abajo y mantener los puestos de trabajo fue el objetivo para AOMA”. Sin dejar de lado “que la prioridad es la salud del trabajador minero”, por lo cual “hemos estado trabajando y seguiremos haciéndolo en miras de eso”. En ese sentido refiriéndose a lo que sucede en estos días sentenció que “se ha mejorado en el rubro de la construcción, esto nos ayuda bastante y no hace mirar con un poco más de optimismo el futuro, salvaguardando siempre los cuidados de nuestra gente”.

Explicó que por causa y efecto de la pandemia se modificaron las formas de avanzar en el relacionamiento y la negociación dentro de diferentes ámbitos. La minería no fue la excepción ante una vinculación virtual, para lo cual explicó que “fue una experiencia inédita, incluso este año 2020 discutimos una Convención Colectiva de Trabajo tal es el caso del proyecto Lindero que se encuentra en Salta y se efectuó exclusivamente de manera virtual. No fue una tarea sencilla, nos llevó mucho tiempo” pero hubo que hacerlo “para no detenernos y seguir adelante”.

Siguiendo sobre la modalidad virtual dentro de la actividad minera explicó que “sin dudas son todas experiencias absolutamente nuevas. Y todos venimos tratando de aprender de la mejor manera y poniendo el hombro para la situación. Creo que es importante lo que hemos transitado hasta aquí porque es como que fuimos asimilando estas nuevas metodologías y maneras de trabajo, de cuidado y protocolos”.

Afirmó Laplace que desde AOMA “seguiremos adelante con el mismo optimismo. No nos olvidemos que como mineros ya de por si somos optimistas”. Asegurando que por el Covid 19 deberán “extremar los cuidados y eso es lo que tratamos de inculcar permanentemente a nuestros trabajadores. Las seccionales están todas a disposición de las autoridades de cada una de las provincias con el único afán de colaborar y transitar este difícil momento”. Además dijo que el gremio “está trabajando muy fuertemente con la Secretaria de Minería de la Nación, armando equipos de trabajo y en un proyecto desde aquí hasta 2030 para que vengan nuevas inversiones a la Argentina”.

Por último, abordando otro tema de actualidad, en relación a las posturas antimineras que se debaten en diferentes provincias, el líder de los trabajadores mineros argentinos expresó que “AOMA ayuda, desde el punto de vista del trabajo, en algunas provincias donde la actividad esta prohibida, caso específico de Mendoza y Chubut”, donde la intención institucional es “de colaborar desde nuestra óptica, respetando que las decisiones, en definitiva, las tienen que tomar los pobladores de esas zonas”, concluyó.

Fuente: https://oncediario.com.ar/