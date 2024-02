Langostino, Rawson. Duró poco el principio de acuerdo

A pesar de la mediación del Gobernador Ignacio Torres hace 48 escasas horas, el fondo de la cuestión persiste. Las medidas de la Secretaría de Trabajo no han tenido efecto. Las partes mantienen posiciones enfrentadas y el futuro inmediato es incierto. Se necesitan soluciones urgentes para evitar un mayor perjuicio a la economía y la sociedad chubutense que por estas horas es la mayor damnificada.

Fuente: Pescare

El conflicto en la provincia del Chubut entre el gremio del SUPA, las cámaras empresarias y algunas empresas que no están nucleadas parece no tener fin. Ahora una resolución de la Secretaría de Trabajo de Trelew intima al gremio a no tomar medidas de acción directa. Por el momento en Rawson y en Comodoro Rivadavia no hay descargas. Poco duró ese principio de acuerdo que en forma potencial, por lo dudoso, lo habíamos expuesto en la nota de referencia días atrás.

La directora de la Regional Trelew de la Secretaría de Trabajo, Carina Anabel Monsalvo, resolvió declarar la existencia de un conflicto colectivo entre las cámaras CAFACh y CAPIP, las empresas CONARPESA S.A., SCARICO S.R.L., ESTIBAJES SUARMO S.A., RV S.A. y ESTIBAJES RAWSON S.A. y la entidad gremial Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, de acuerdo a lo que refleja la Resolución.

Dice lo resuelto que se deben someter a instancia de Conciliación Obligatoria al conflicto suscitado entre las cámaras, empresas pesqueras y empresas de la estiba, de la Provincia del Chubut y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos por un plazo de 15 días hábiles a partir de las 00:00 horas del día 31 de enero de 2024. Así se expresa en el escrito.

Del mismo modo intimaron a los trabajadores nucleados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de abstenerse de adoptar cualquier tipo de medida de acción directa que signifique modificar y/o alterar la prestación del débito laboral en forma habitual, normal y reglamentaria, bajo apercibimiento de declarar ilegal la medida.-

También fueron intimadas las cámaras y las empresas mencionadas a que mientras dure la instancia de Conciliación Obligatoria no podrán adoptar sanciones respecto del personal involucrado en este conflicto y que guarde relación con el mismo, sea esta sanción disciplinaria, despido o cualquier otra que pueda causar perjuicio de alguna índole a los trabajadores dependientes, bajo apercibimiento de ley.-

Cerrando la Resolución un artículo que es prácticamente de forma, ya que se exhorta a las partes para que dentro de los plazos legales arbitren las medidas conducentes al encuentro de puntos de entendimiento que permitan la solución del presente conflicto, como así garantizar la Paz Social, haciendo lo mismo con las cámaras y empresas a garantizar el normal funcionamiento de la actividad en todos los Puertos de la Provincia de Chubut, durante los plazos conciliatorios.

Deberán volverse a ver el día 22 de febrero próximo y ahí constatarán las partes si se dio fiel cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Trabajo y así comenzar con las tratativas conciliatorias.

Los hechos marcan que nada de esto está ocurriendo ya que, de acuerdo a lo informado a PESCARE, no se realizarían descargas tanto en Rawson como en el puerto de Comodoro Rivadavia.

El conflicto, ya de larga data, tuve un capítulo casi resolutivo el último domingo, donde de manera extraoficial las empresas comunicaron la decisión de paralizar la actividad pesquera por tiempo indeterminado en el puerto de Rawson, dada la difícil situación macroeconómica que atraviesa el país y a la falta de garantías de mantener Paz Social.

El capítulo siguiente fue la denunciada presentada el último lunes por parte del SUPA Chubut, donde dicen que existe un “Lockout Patronal” y solicitan la intervención de la Secretaría de Trabajo para garantizar el normal funcionamiento de la actividad y así poder reanudar la temporada de Aguas Provinciales en el puerto de Rawson, la cual estaba paralizada según el gremio, desde donde manifestaron que se genera así un grave perjuicio a todos los trabajadores dependientes de la actividad.

El conflicto ya ha tomado una gran dimensión, dado que no está trabajando con ordenadamente la segunda actividad productiva de la provincia chubutense, lo que hizo que el propio gobernador Ignacio Torres, se reuniera con el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre, las cámaras empresarias, empresarios independientes y representantes de distintos gremios vinculados a la actividad pesquera.

El objetivo a cumplir es que continúen trabajando las plantas de procesado y las embarcaciones realizando capturas, pero que a su vez se siga negociando para disolver definitivamente el litigio entre las partes.

Desde el sector empresario el pedido fue muy claro: no más medidas de fuerza, ya que esto pone una vez más en riesgo la materia prima (hablan de paros encubiertos) y que tampoco sean bloqueados los caminos para las exportaciones.

Hoy se está pescando casi con normalidad según señalan desde Rawson, pero queda abierta la resolución para que empresas de Rawson –que no suscribieron la paritaria del mes de octubre- se sumen a las que ya lo hicieron con el gremio de la estiba en el presente mes.

Más allá de todas las negociaciones que se llevan a cabo, comenzó a circular en las últimas horas, una nota con membrete del SUPA Chubut, la cual fue dirigida a varias empresas, pero sin firma de puño y letra.

La misma dice lo siguiente:

“Quien suscribe, Alexis G. Gutiérrez, en carácter de Secretario General del S.U.P.A CHUBUT, considerando el sinuoso y largo derrotero -así propuesto por ustedes de negociación salarial, el cual ha fracasado formalmente a través del fin del trámite de la conciliación obligatoria decretada por la autoridad laboral provincial, y reparando que desde esta entidad sindical se ha mantenido en todo momento una permanente, amable y pacífica voluntad de conversar con ustedes para llegar a un entendimiento que redunde en equidad y justicia para los trabajadores de la estiba que laboran bajo sus órdenes en el Puerto de Comodoro Rivadavia, es que se viene entonces a poner en su conocimiento que, a pesar de los esfuerzos realizados desde esta entidad, lamentablemente, aunque sin perjuicio de que eventualmente se abran otros canales de diálogo, informamos a ustedes que a partir del día 02.02.2024 no se le proporcionará a esta empresa trabajadores para las descargas. Ello por cuanto, esta entidad sindical no puede permitir en modo alguno que existan trabajadores de ‘segunda’ que perciban sus haberes por una suma sustantivamente inferior a lo que perciben otros trabajadores por igual tarea en otros Puertos de la Provincia.

Por lo que, vencidos los plazos del procedimiento administrativo transitado sin que hubiera existido propuesta de conciliación seria ni razonable desde esta patronal, las partes hemos quedado así liberadas por la autoridad laboral, autorizándose entonces la adopción de medidas de acción directa que se estimen convenientes y que en modo alguno podría considerarse ilegítima.

Por ello, y a los fines de acotar las eventuales consecuencias perjudiciales que una medida de acción directa puede significar a distintos actores de la actividad y de la sociedad en general, es que se viene a poner en su conocimiento de forma fehaciente la falta de mano para las descargas a realizarse a partir del día arriba establecido.”

Apenas recibida esta notificación, por parte de la Secretaria de Trabajo, el gremio que nuclea las descargas, hoy ya mal predispuesto a buscar una posible solución sin promediar negociación, más que la que llevan hasta el momento, se hizo sentir con una nueva misiva cuyo destino es el Titular de la Secretaria de Trabajo Dr. Nicolas Zarate.

En la misma, el firmante, el Secretario General del SUPA Chubut, Alexis Gabriel Gutiérrez, expresa « vengo por la presente a poner en su conocimiento que la medida decretada no será acatada por resultar la misma ilegal, nula de nulidad absoluta y, en consecuencia, improcedente«.

Mas adelante, informa » asimismo y respecto de la Resolución 01/2024 STR por usted suscripta, sin perjuicio que luego del fracaso de la conciliación obligatoria transitada en su totalidad con la patronal correspondiente se liberó a las partes en fecha 30.01.2024, quedando notificadas tales empresas sobre la medida de acción que comienza en fecha 02.02.2024, esto es, estando así habilitada la vía para la adopción inmediata de medidas de acción directa legítimas no se dispuso inmediatamente, y ello fue en un acto de absoluta buena fe y para abrir otro canal de diálogo. La patronal de la actividad de la estiba que se encuentra en conflicto y que padecerán la medida de esta entidad sindical, son, a saber: ESTIBAJES SUARMO S.A, DON GERONIMO SRL, RV S.A, SCARICO SRL, TREKAN SRL y ESTIBAJES RAWSON SA.«; de esta manera queda informada esa Secretaria, que quedó abierto nuevamente el conflicto, aún sin resolver cuestiones de fondo a pesar de los intentos realizados hasta por el gobernador Ignacio Torres, 48 hs atrás.