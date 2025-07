Langostino: Habrá una nueva prospección en otras dos subáreas tras el fracaso en las otras cuatro

El relevamiento de las subáreas 4 y 5 primero y de las 11 y 13 después no terminaron bien. Mal clima, poco recurso y mucho bycatch provocó que se cerrara la prospección sin habilitar apertura comercial. Ahora se intentará con las subáreas 7 y 11, ubicadas en el centro de la Zona de Veda de Juveniles de Merluza

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó que las campañas de prospección en el sector sur de la veda, iniciadas el domingo pasado, no arrojaron resultados alentadores. En particular, los datos revelaron concentraciones de juveniles de merluza y altos niveles de bycatch que superaron ampliamente los límites permitidos, lo que llevó a las autoridades a recomendar la no apertura de la temporada en esas áreas.

El sector sur de la veda, correspondiente a las subáreas 11 y 13, fue el punto de partida para estas exploraciones. Sin embargo, los resultados del primer día de rastreo evidenciaron que las concentraciones de langostino eran insuficientes para justificar una captura comercial. La presencia excesiva de juveniles y la captura de merluza en porcentajes que alcanzaron el 115% en algunas zonas, obligaron a suspender las actividades y a que los barcos regresaran a puerto.

Por esa razón, luego del cierre de ese relevamiento, el Consejo Federal Pesquero (CFP) habilitó desde este sábado reanudar la prospección en la zona central de la veda, específicamente en las subáreas 7 y 12. La intención es evaluar nuevas áreas en las que, si los resultados son favorables, se pueda avanzar con la apertura de la temporada.

Resultados de la prospección inicial: no favorece la apertura

Durante los primeros días de rastreo, la flota logró detectar concentraciones de langostino en las subáreas 11 y 13, aunque con rendimientos que no alcanzaron niveles óptimos. En la Subárea 11, los barcos lograron una captura de 1.184 kilos por hora, mientras que en la Subárea 13, esta cifra descendió a 612 kilos por hora, reflejando una disminución en la abundancia de recursos.

Las tallas del langostino capturado mostraron que la mayoría de los ejemplares corresponden a la categoría comercial L3, que representó aproximadamente el 30% del total. Sin embargo, una proporción significativa, estuvo compuesta por ejemplares de talla L4 y menores, considerados juveniles y de menor valor comercial. La presencia predominante de estos juveniles genera preocupación en los organismos reguladores, ya que su captura puede afectar la sostenibilidad de la especie a largo plazo.

Por otro lado, los índices de bycatch de merluza, en particular en la Subárea 13, superaron los límites permitidos. Durante el primer día, en la flota fresquera, el bycatch alcanzó el 115%, y en el segundo día, el porcentaje se mantuvo en torno al 92%. Para las embarcaciones congeladoras, aunque los niveles también fueron elevados, las cifras fueron significativamente menores, con un 19% en el primer día y un 38% en el segundo.

El acta del CFP dejó en claro que, dada la composición del recurso y los índices de captura incidental, no se recomienda la habilitación de la pesca comercial en estas subáreas en esta temporada.

Fue unánime la decisión de avanzar con nuevas prospecciones

Tras analizar los resultados de los primeros días de prospección, las autoridades pesqueras decidieron, por unanimidad, continuar con las exploraciones en otras áreas. La próxima fase comenzará en las subáreas 7 y 12, en la zona central de la veda, con el objetivo de identificar áreas con mejores potencialidades para la captura sustentable del langostino.

El inicio de esta nueva prospección está previsto para las 00:00 horas del sábado 5 de julio para los buques congeladores. Para los barcos fresqueros, la operación comenzará el domingo 6 de julio. La decisión fue tomada en función de las condiciones climáticas, la disponibilidad de recursos y el análisis de datos preliminares, con la esperanza de que en estas áreas los niveles de juveniles y bycatch sean menores y permitan una apertura futura.

Si los resultados en estas subáreas son positivos, se evalúa la posibilidad de dar inicio a la temporada 2025 de langostino, siempre bajo estrictas medidas de control y monitoreo para garantizar la sostenibilidad de la especie.

Fuente: La Opinión Austral