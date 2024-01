Langostino Chubut. Dictan la Conciliación Obligatoria y todos al trabajo

Dictan conciliación obligatoria en el conflicto entre el SUPA y las empresas armadoras de Chubut. Tendrá una duración de 15 días hábiles para que las partes puedan acordar sobre los puntos de conflicto.

Fuente: Pescare

En las primeras horas de la tarde del martes, las partes mantuvieron una reunión pero no lograron ponerse de acuerdo, por lo que la Secretaría de Trabajo de Chubut tomó la determinación de dictar la conciliación obligatoria con el objeto de reactivar la zafra provincial de langostino en la provincia del Chubut.

Gustavo González, titular de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut comentó que “se les sugiero a la gente del SUPA que acataran la conciliación obligatoria, pero ya adelantaron que no lo iban a hacer, por lo que la flota se ve imposibilitada de salir. No tenemos garantías para descargar. No vamos a salir a pescar y se mantiene la actividad del puerto parada. Ningún planteo del sindicato tuvo lógica o sustento. Siguen repitiendo que tenemos que firmar lo que ellos quieren”.

El reclamo por parte del Sindicato Único Portuarios Argentinos se basa en un aumento del 190% retroactiva al 1 de octubre y una actualización que supera el 230%, a lo que desde la cámara empresaria han ofrecido el 138% retroactivo a octubre y una actualización por el índice de inflación a partir del mes de enero.

La Resolución que obliga a la conciliación obligatoria indica que las partes deberán reanudar las actividades y las tareas habituales de carga y descarga en los buques que operan desde el Puerto de Rawson en la provincia de Chubut, además de instar a las partes a arbitrar las medidas conducentes al encuentro de puntos de entendimiento para la solución del conflicto.

En virtud de la determinación, la propia Secretaría de Trabajo ya convocó a ambas partes para el próximo martes a la hora 13, por lo que mientras dure la instancia de conciliación obligatoria (15 días hábiles) no se podrán adoptar sanciones respecto del personal que estuviese involucrado en el conflicto gremial, ya se una sanción disciplinario y mucho menos el despido.

Vale recordar además que el conflicto paralizó solo los muelles que son operados de manera pública, ya que los muelles privados de Rawson trabajaron con normalidad, pudiendo realizar las descargas en los muelles propios con los que cuentan algunas empresas chubutenses.

Según se presumía, con las primeras horas de este miércoles, las embarcaciones serían despachadas a la pesca para continuar con la esperada zafra de langostino, aunque algunos armadores mantenían sus dudas al cierre de la edición de PESCARE, casi a la medianoche del martes.

La duda estaba planteada en que si el gremio iba a desobedecer la conciliación obligatoria (aún a riesgo de perder la Personería Jurídica) las embarcaciones no podría realizar la descarga con normalidad, corriendo el riesgo de que la materia prima se descomponga, tal como ocurrió en las últimas horas cuando el conflicto hizo eclosión.