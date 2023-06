Langostino: Acuerdo por el dólar pesca entre empresas y trabajadores

Reunidos este viernes en la Delegación del Ministerio de Trabajo en Mar del Plata, dirigentes de los gremios marítimos y representantes de las cámaras pesqueras, alcanzaron un acuerdo respecto del Decreto 194/23 que rige el valor del dólar para economías regionales en $300, firmándose sendas actas para las flotas congeladora, representada por CEPA, y fresquera de altura, representada por CAIPA y CAABPA.

En ambos documentos se establece que para la liquidación de los haberes a partir del mes de mayo, a la cotización oficial se le añadirá el contravalor contemplado en el Dec. 194, especificando que al mismo deberá descontarse de las retenciones vigentes para productos pesqueros, al tiempo que se aclara que si la cotización oficial supera los 300 pesos predominará el superior. El diferencial entre dólar oficial y “dólar pesca” será no remunerativo mientras tenga vigencia la norma que fija este valor, que de prorrogarse continuará aplicándose.

Asimismo, se fija que el diferencial acordado se ajustará retroactivamente. Un 50 % con el pago de haberes de mayo y no más del 9 de junio, y el último 50 % con el pago de haberes de junio, no más allá del 9 de julio. Ello no quita que el armador pueda liquidar el total del diferencial.

En el caso de que un tripulante haya finalizado su contrato, percibirá el 100 % del retroactivo a partir de las 72 hs de este viernes.

Cabe destacar que esos importes no remunerativos serán tenidos en cuenta en la liquidación de aguinaldos, vacaciones, enfermedades inculpables y accidentes de trabajo, y también a efectos de descuento de cuota sindical, obra social y contribución solidaria.

La reunión que ayer mantuvimos los gremios marítimos y portuarios, donde se intercambiaron opiniones sobre demandas que requiere cada actividad a efectos de consensuar ideas comunes y lograr los objetivos en el marco de paz social, en tanto las cámaras se advinieran a encontrar soluciones a las demandas; da muestra que la unidad de las organizaciones representantes de los trabajadores marítimos hizo posible arribar a los presentes acuerdos.

En representación de la Asociación de Capitanes de Pesca, estamparon su rúbrica en las presentes actas el Secretario General Jorge Frías, el Secretario de Pesca Cristian Taboada y el Delegado gremial Carlos Cervio.

Unidos, hoy hemos logrado que se respete un valor decretado por el Gobierno Nacional para un sector que siempre ha mostrado su colaboración con la economía y producción nacional, como quedó demostrado con la pandemia de Covid-19. Esta iniciativa surgida en Mar del Plata ha sido el paso necesario para que se cumpla en el resto de la flota que opera en el litoral marítimo argentino, y que los buques pesqueros vuelvan a producir.

Acta suscripta para la flota Congeladora

Fuente: Capitanes