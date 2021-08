Lade se sumó a la reactivación de la conectividad aérea con nuestra región

Este jueves aterrizó el primer vuelo semanal que tendrá el aeropuerto de Bariloche, que se agrega al de Neuquén con Comodoro Rivadavia y Trelew. Pese a todo, el aeropuerto aún está en un 60 por ciento de su actividad normal comparado con el 2019.

Hoy aterrizó en el aeropuerto de Bariloche el nuevo vuelo semanal de Líneas Aéreas del Estado (LADE), que desde ahora todos los jueves unirá Buenos Aires y Bariloche, con escalas en Bahía Blanca y Puerto Madryn.

Se trata del Fokker 28 «Islas Malvinas» con 64 plazas comandado por el Mayor Santiago Torres y copiloteado por el primer oficial (Capitán) Matías Martínez.



El vuelo arribó con un pasaje acotado a las autoridades de la compañía, entre ellos el Comodoro Mayor Fabián Vidal, director general de LADE.

Fue recibido por el intendente de la vecina localidad, Gustavo Gennuso, junto a la ministra de Turismo y Deporte de Río Negro y al secretario de Turismo municipal. «Recibimos así al comodoro mayor Fabián Vida, director general de la aerolínea, con quien compartimos esfuerzos para lograr una mayor y mejor conectividad áerea para nuestra ciudad y la región patagónica», destacó Gennuso.

El gerente de LADE recordó que «nosotros somos una organización dependiente de la Fuerza Aérea Argentina y hacemos este vuelo con la intención de seguirlo, siempre manteniendo en alto la intención de llevar un servicio público donde haga falta, dentro de nuestras posibilidades».





«Mientras consolidamos nuestro destino intentaremos aumentar las frecuencias pero este es un paso muy importante porque de no haber vuelos, (ahora) tenemos uno por semana y esperamos seguir creciendo» expuso.



El comodoro Vidal recalcó que «LADE no es una empresa privada, no es una organización aerocomercial, realizamos vuelos de fomento para el desarrollo de las regiones y es el aporte que la Fuerza Aérea hace para la integración del territorio en tiempos de paz».

También a Neuquén

El pasado martes el gobernador Omar Gutiérrez participó en el aeropuerto capitalino Juan Domingo Perón de la recepción del primer vuelo de LADE Líneas Aéreas, que unirá a Neuquén con Mendoza.

El vuelo aterrizó en Neuquén tras haber salido de Comodoro Rivadavia a las 7.20, haciendo previas escalas en Trelew a las 8.10; y en Bahía Blanca a las 10.05. Tras una hora de escala, la ruta aérea continuará hasta Mendoza a las 14.55. A las 15.35 el vuelo regresará a Neuquén, arribando a las 17.25.

La aeronave utilizada para esta ruta es un Saab 340, con capacidad máxima de 30 pasajeros

