La UTN Regional Mar del Plata dicta curso de redero, tan necesario para la industria pesquera argentina

Uno de los oficios con menor prensa dentro de la actividad pesquera. El arte del redero, algo que con el tiempo ha casi desaparecido; hoy la UTN Mar del Plata propone un curso tan necesario como preciso. El arte de arreglar, y hacer redes, mas su posterior trimado al barco y al Capitán de Pesca es una sintonía fina para que todo el equipo funcione con detalle y precisión.

Fuente: Pescare

Desde la educación buscan recuperar un oficio casi perdido: el redero. Se dictará un curso en la ciudad de Mar del Plata para brindar conocimientos en un trabajo (oficio) que se está perdiendo permanentemente.

No hay una escuela de armado y reparación de redes, ni mucho menos personas que puedan enseñarlo. Tiempo, espacio, falta de motivación, podrían ser algunos de los factores que influyen en la situación. Ahora se presenta una chance que pretende cambiar esa realidad.

Guillermo Ferreyra será el docente a cargo de las 12 clases que se brindarán en la sede la UTN – Facultad Regional de Mar del Plata, quien tiene un desafío a partir de una convocatoria que nos llena de orgullo desde nuestro portal.

“Me convocó el Ing. Patricio Arias, subsecretario de Cultura y Extensión Universitaria, motivado por una nota que leyó en PESCARE, que hablaba justamente del oficio de redero. Su desafío, que también ya es el mío, es poder darle a quienes realicen el curso, los conocimientos para reparar redes, aprender a tejerlas y a cortarlas”, cuenta Ferreyra quien también se desempeña en la Escuela Nacional de Pesca.

“Yo también había leído la nota en la página de ustedes y me encantó porque refleja justamente lo que pasa con este oficio tan lindo y que tiene todo un componente cultural, además de laboral, que no debemos perder. Esos ‘viejos’ rederos de las décadas del ’60 y ’70 ya no están, y sinceramente hay muy poca gente que pueda hacer este noble trabajo. Por eso apuntamos a recuperar el oficio, a mostrar que si bien la pesca tiene muchos elementos, de más está decir que la red es lo fundamental. Si nutrimos a personal en tierra y a los embarcados, no solo recuperaremos el oficio, sino también que estaremos brindando soluciones a lo que es un problema como la rotura de las artes de pesca entre otras cosas”, describe el docente “muñequeando” en el movimiento de sus manos frente nuestro, como quien está tejiendo una red de pesca.

El temario incluye la reparación de redes, el aprendizaje del tejido y el corte de las mismas, el reconcomiendo de un plano de red en escala y las diferentes partes de la red.

Además se brindarán conocimientos sobre la utilización de aparejos de pesca, el incremento de los conocimientos para escapes de juveniles, como así también la utilización de software para las artes de pesca.

El curso está destinado a todas aquellas personas interesadas en el conocimiento, utilización y reparación de las redes de pesca, teniendo como único requisito las ganas de aprender un oficio nuevo, tengan o no vinculación previa con el mar o las artes de pesca. El mismo se dictará los días martes de 16 a 19, siendo en total 12 clases presenciales. Los interesados consulten el presente link.

El docente se ha desempeñado como Auxiliar de Máquinas Navales en barcos factoría y de altura y como armador de redes para buques pesqueros. En la actualidad es instructor de prácticas en artes de pesca en la Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena”.

“Vi los planos que publicaron en la nota que hicieron. Unas fotos increíbles, de cómo se trabaja en otros tiempos. No hay día que pase sin lamentar que no se haya reaccionado antes con esto. Por eso este desafío nos tiene convencidos que se va a valorar, no solo por lo laboral, sino porque estaremos recuperando una cuestión cultural. De chico veía como en la misma banquina, esos ‘tanos’ hacían maravillas con sus redes, y no solo en la banquina, en las casas, las tejían, las arreglaban, les ponían una dedicación digna de ser admirada. Además de brindar conocimientos, estaremos de alguna manera homenajeando a los que marcaron el camino de este noble oficio”, concluyó Guillermo Ferreyra en su diálogo con PESCARE.

Recordemos, la confección de una aparejo de pesca es tan precisa y necesario su trimado y familiarización con el barco y el Capitán de pesca, que hace de Él un verdadero arte.

Si bien hoy hay importantes avances en materia de diseño, armado y trimado de la misma, el detalle final de cómo realizar lo que un software indica, termina siendo un oficio sensible para obtener el mejor rinde posible con el menor gasto de combustible, llevando al arte de pescar a estándares evolutivos que tienen que ver con ecuaciones de rendimiento operativo de una embarcación pesquera.

La tecnologia de sensores de esfuerzos, de aperturas, distancias y volúmenes son esenciales a la hora de un buen trimado. Determinar los momentos óptimos en función de corrientes, alturas, distancias y velocidades hacen al rendimiento del aparejo. Existe el software ACRUXSOFT para el diseño y trimado de redes. Una de las mejores aplicaciones es ver la simulación de cómo opera la red en el mar ante distintas alternativas de arrastre y condiciones del entorno marino.

Llegar a modificar paños, medidas, aberturas y cierres como cantidades de mallas es parte de la actividad de un buen redero. En esta ocasión la UTN regional Mar del Plata ofrece las herramientas para su aprendizaje, con la esperanza de una convocatoria como la actividad merece, esperamos que este curso sirva de éxito para quienes profesan esta actividad, pero para dar camino a quienes desean iniciarse en un oficio que con el tiempo se fue perdiendo, lamentablemente, porque cada buque botado lleva una red para poder pescar en diferentes oficios y como tal el crecimiento garantiza la continuidad de trabajo.