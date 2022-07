La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura emite el primer Certificado de Captura Legal Digital

Es para la empresa Iberconsa. Será para exportar langostinos a Europa. Así se consolida un circuito totalmente digital para solicitud, confección, y remisión del Certificado de Captura Legal digital avalado por la Unión Europea.

Fuente: Mar & Pesca

El día jueves 30 de junio entró en vigencia el Certificado de Captura Legal Digital, el cual es un hito en la gestión y el mundo, dado que de esta manera, la República Argentina se convierte en el primer y único país en el mundo en ser avalado por la Unión Europea para emitirlo en forma electrónica.

De esta manera, el Grupo Iberconsa se convierte en la primera empresa en obtener el nombrado certificado, aludiendo la necesidad de exportar langostinos a Italia. La compañía, líder mundial en captura y producción de langostino austral y merluza congelada, mantiene vínculos comerciales con España, China, Rusia, Italia, Ucrania, Japón, Estados Unidos, Brasil, entre otros, siendo este avance una gran garantía de transparencia e institucionalidad en la operatoria ante los mercados internacionales

Por su parte, Juan Pablo Basavilbaso, Director General del Grupo Iberconsa en Argentina comentó: “En nuestra empresa siempre trabajamos con la meta de que nuestra producción resulte 100% sostenible y sustentable, por lo que este tipo de herramientas no hacen más que demostrar que esta meta no es solo nuestra, sino de todos los Argentinos. Desde la Subsecretaría de Pesca y la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera hace años están trabajando para que las principales economías del mundo puedan valorar el eficiente y eficaz sistemas de control de pesca y descarga argentino, poniéndose enfrente de los rigurosos requerimientos de los mismos. El CCL y CCC nos permite entrar en los principales mercados y desde su implementación nos ha ayudado a ordenarnos como pesquería. En este sentido que hoy Argentina sea el primer país avalado por la UE para que los Certificados de Captura Legal sean digitales, demuestra que entre todos estamos haciendo las cosas muy bien. Me queda felicitar y agradecer Carlos Liberman y a Julián Suárez por el magnífico trabajo, que a su vez resulta ser un reconocimiento de su excelente gestión”.

De ahora en más, la certificación de captura legal se realizará de forma digital, beneficiando a los exportadores de productos y subproductos provenientes de la actividad pesquera marítima de nuestro país. Esta medida contribuye a mejorar los mecanismos de fiscalización de la actividad pesquera, y a su vez, significa un avance sustantivo en la reducción de tiempos operativos. Siendo que, con su adopción se busca alcanzar un esquema de simplificación de trámites administrativos ante la Administración Publica Nacional Centralizada para las administradas y los administrados y robustecer los mecanismos para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, a los que ha adherido la República Argentina mediante el plan de acción nacional del año 2008.

En ese sentido, el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman expresó que “Las empresas argentinas son nuestras socias y cada una de las decisiones que tomamos son en pos de favorecer sus condiciones frente a los mercados internacionales. La industria pesquera se consolidó en estos últimos años, en los que casi triplicó el ingreso de sus exportaciones que pasaron de US$ 700 millones en 2003 a US$ 2.000 millones en 2021, en plena pandemia de COVID-19. Esto representa un claro esfuerzo del Estado, las empresas y los Sindicatos. El país puede pescar de manera sostenida y exportar los volúmenes que exporta, porque el caladero se administra de manera sustentable. Nuestra gestión ha propendido, desde su inicio, a maximizar el agregado de valor en territorio nacional.”

Por su parte, el Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez destacó; ‘’el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, me encomendó la tarea de perfeccionar, transparentar y agilizar todos los procedimientos de la DNCyFP y en tan solo 2 años hemos implementado la Notificación Electrónica, innumerable cantidad de Trámites a Distancia (TAD), institucionalizado los Manuales de Procedimiento de las áreas y por último logramos materializar la Certificación de Captura Legal de manera Digital. Todo ello beneficia las operaciones que realizan las y los administrados ante la Administración Pesquera como así también a los clientes que éstas tienen en los mercados internacionales’’