“La soberanía de Malvinas es irrenunciable”

Así lo indicó el VGM Fernando Alturria al recibir la resolución que repudia los dichos “antimalvinas” de Sabrina Ajmechet, y la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo.



Hoy en la 10° Sesión Ordinaria, legisladoras y legisladores manifestaron su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas en diferentes medios de comunicación por parte de la precandidata a una banca en el Congreso de la Nación por la alianza electoral de “Juntos por el Cambio” Sabrina Ajmechet, y la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo, las cuales contabilizan como lamentables dentro del denominado “proceso de desmalvinización” que tanto daño y dolor provoca en la memoria de nuestros héroes de Malvinas.

Luego de la votación, que fue por unanimidad, el Diputado Eloy Echazú entregó una copia de la Resolución sancionada a integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas que fueron invitados a la Sesión.

“Este tipo de declaraciones anti argentinas a uno le hace hervir la sangre, y este sentimiento es el mismo que sienten todos porque aquí en Santa Cruz todos defienden la causa Malvinas”, comenzó diciendo Fernando Alturria presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas en tanto que pidió “que sean personas no gratas en la Provincia porque no puede haber personas que van en contra de nuestra Constitución donde existen disposiciones transitorias donde Malvinas es un objetivo irrenunciable por nuestra Soberanía”.

Por otra parte, Alturria destacó que “la campaña de malvinización está haciendo efecto, tenemos que apuntar a seguir educando a las próximas generaciones y a estos personajes que ponen en duda la soberanía”. Finalmente indicó “éste es el lugar donde uno eligió vivir y aquí recibimos el respeto como Veteranos de Guerra que no se siente en otros lados del país. Seguiremos hasta el último suspiro esta campaña de Malvinas”.

Fuente: Dirección de Prensa Honorable Cámara de Diputados Provincia de Santa Cruz