La presencia masiva de la flota china en la región vuelve a generar inquietud

La organización Alpescas, de la cual forma parte la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, rechaza esa incursión y pide fortalecer un sistema de manejo regional.

La presencia de aproximadamente 300 barcos asiáticos, principalmente chinos, al filo de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de Argentina, Ecuador, Perú y Chile encendió una vez mas una señal de alarma entre los pescadores de la región.

Mediante un comunicado, la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y la Seguridad Alimentaria (Apescas), organización de la cual forma parte la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, fue la encargada de alzar la voz.

“Alpescas rechaza la reiterada amenaza que para nuestras pesquerías representan las flotas de países pesqueros de aguas distantes que, sin ningún control de parte de sus Estados de bandera, y abusando de la ´libertad de pesca´ en altamar, invaden nuestros caladeros”, señaló.

Reclamo a los gobiernos

Al mismo tiempo, le solicitó a los gobiernos latinoamericanos y a las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), en especial a la OROP del Pacífico Sur (OROP-PS), que fortalezcan sus sistemas de manejo pesquero regional.

Algunas de las medidas que propone Alpescas son:

. Prohibir los trasbordos en altamar

. Prohibir los barcos suministradores de servicios

. Implementar observadores a bordo (humanos y/o electrónicos)

. Fortalecer el control y vigilancia naval de las ZEE por parte de los respectivos Estados, coordinando esfuerzos conjuntos

Marco legal

“Para los países de la región que aún no lo han hecho, solicitamos que se adhieran al Acuerdo sobre Medidas de Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No declarada y No Reglamentada”, impulsa el escrito.

También menciona a las Directrices Voluntarias para la Actuación del Estado del pabellón de la FAO como otro instrumento superador de la problemática.

“Reiteramos nuestro inquebrantable compromiso con el uso sustentable y sostenible de los recursos pesqueros en nuestra región, que dan una alta contribución a la alimentación y salud de la población y a la economía de nuestros países”, cierra texto.

En el caso particular de la Argentina, la presencia de los buques chinos tenderá a agravarse con el avance hacia el verano y la presencia del calamar sobre la plataforma y su franja exterior este. El illex opera como principal atractivo para los asiáticos.

Fuente: Pescare