La piloto de Santa Cruz, Jazmín Rutherford se lució en el Latinoamericano de motocross en Colombia

Argentina tuvo 3 representantes en el Latinoamericano de motocross en Montenegro, Colombia. Jazmín Rutherford, nacida en la localidad de Santa Cruz, pasó por diferentes inconvenientes e incidentes para terminar en el 5º lugar de la general y quedar primera como representante del país.

Fuente: La Opinión Austral

La joven piloto de motocross nacida en Comandante Luis Piedra Buena, Jazmín Rutherford, consiguió el respaldo económico necesario para asistir a la invitación de correr en el Campeonato Latinoamericano femenino en Colombia.

Junto a otras dos deportistas, Julieta Jerez de Ushuaia y Guadalupe Luna de La Rioja, llegó al país acompañada por el titular del equipo Mezher de La Rioja.

A la santacruceña la acompañó especialmente su hermano Esteban. En la ciudad de Montenegro, tuvo la oportunidad de medirse con las mejores de la región.

Detalles

En comunicación con La Opinión Austral, Jazmín hizo un relato pormenorizado de todo lo que sucedió desde su arribo, pasando por las pruebas, el problema con la moto, las caídas y el barro hasta el podio.

“Nos pasó un poco de todo. Fue una experiencia re linda”, inició sus comentarios sobre sus vivencias en Montenegro. Muy lindo por todo el ambiente, la gente de Guatemala, Méjico, Chile y Colombia nos invitaron el jueves a comer y pudimos compartir experiencias”.

El sábado, le entregaron la moto que había alquilado y supuestamente tenía pocas carreras encima; “nos encontramos con una moto que no estaba en buenas condiciones, no tenía cubiertas. Estaba bastante C…a palos como quién dice. Busqué otra moto para alquilar pero no se conseguía nada. Nos mandamos con la que teníamos, con Mezher le compramos dos cubiertas nuevas y la pusimos más o menos en condiciones”.

Luego llegó el momento de ir a la pista “éramos 20 pilotos, el circuito estaba bien pero cuando quise hacer un salto me caí feo y quedé tirada un buen rato, por suerte fue todo muscular, no hubo lesión. En la segunda manga de pruebas venía entre las 5 primeras pero la moto empezó a fallar y tuve que salir en la cuarta vuelta. Terminé séptima en la segunda tanda. En la tercera tanda clasificatoria, la moto seguía fallando, cambiamos chiclé pero logré quedar novena”.

Gente del lugar, al notar los inconvenientes en pista, le ofrecieron otra moto de alquiler que aceptó luego de negociar con el primer arrendador “nunca había andado en una Honda CRF 250cc. pero es un problema que tenemos en Argentina de no poder viajar a correr con nuestras propias motos. Me la trajeron el domingo a las 2 de la madrugada así que dormí poco porque la tuve que revisar”.

El domingo había llovido toda la noche por lo que había lagunas en varios sectores. La actividad empezó a las 9:00.

En plena carrera, la piloto de adelante pasó por un charco y la bañó en barro “no pude seguir porque se me metió en las antiparras y no podía ver porque se ensuciaron los lentes de contacto. Después me caí y quedé última. Me levanté y empecé a remontar. Complicado porque sin antiparras se hizo difícil. En la segunda manga largué entre las 10 primeras, poco a poco me fui soltando porque no conocía la moto”.

Durante las jornadas padecieron las altas temperaturas.

En la final “cuando me mostraron el cartel de últimas dos vueltas la vi a la que iba delante mío y a poco del final la pasé y conseguí quedar quinta. Super contenta, porque son resultados muy buenos para el nivel que hay y lo que más pone contenta es que las primeras no me sacaron vueltas. Estoy feliz”.

Agradecimientos

La joven tiene mucho para agradecer, este viaje no hubiese sido posible sin la colaboración de “su pueblo” como llama a Piedra Buena. “Muy agradecida con toda la gente que hizo esto posible porque detrás de todo esto me moví muchísimo. Mi gente como le digo: Laura, Diego Migue, Anabella, mi cuñada, mi mamá, mi hermano, Graciela Luque, muchísima gente me apoyó y me dio una gran mano”.

Mezher Motors

En sus redes sociales, el preparador anunció “Terminamos de correr en Colombia el campeonato latinoamericano de motocross femenino!!! Guadalupe Luna consiguió el 4° puesto en peleadísima categoría 85 femenina!! Jazmín Rutherford consiguió el 5to puesto en damas mayores donde había más de 20 participantes representantes de 9 nacionalidades! July Jerez picaba en punta en damas mayores y cuando marchaba cuarta una caída la dejó al fondo de la tabla y pudo remontar hasta el 9no puesto!”

Para concluir “Muchas gracias a todos los que de alguna forma nos ayudaron para hacer este sueño realidad! La experiencia fue muy enriquecedora en todos los aspectos!! Trataremos de repetirlo y por que no… sé llevarlo a argentina el año que viene!!! En total.. más de 60 mujeres, de 10 países, en tres categorías diferentes!! Muchas gracias! También recibí una medalla como coach y delegado de la selección argentina!!”.