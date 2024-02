La pesca estará en la ‘agenda’ de la cumbre de Gobernadores Patagónicos

Se realizará el 8 de marzo en la ciudad de Puerto Madryn. En medio de la tensión con el gobierno nacional, los mandatarios del sur del país volverán a reunirse como lo hicieron el mes pasado en Villa La Angostura.

Fuente: Parte de pesca

El encuentro se realizará en el Hotel Rayentray, y contará con la presencia de Alberto Weretilneck (Río Negro); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén), y Sergio Ziliotto (La Pampa), además de los senadores y diputados nacionales, que han sido invitados a participar y con quienes se espera fijar una agenda común, independientemente de sus pertenencias políticas.

A los temas que venían abordando en encuentros anteriores se han agregado algunos que son considerados fundamentales, como el fondo de incentivo docente, la pesca, zona fría, hidrocarburos y transporte público.

El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, aseguró que “va a ser un hecho político e institucional muy importante, ya que es la reunión de la asamblea de gobernadores de la Patagonia”. Además, remarcó que el gobernador Ignacio Torres “ha relanzado y liderado el Tratado de la Patagonia”.

“En este tiempo donde es necesaria la unidad de las provincias, de actuar en conjunto, esa herramienta va a ser muy potente y muy importante”, afirmó Menna.

Cabe señalar que, Torres es del grupo de los ‘gobernadores dialoguistas’, que se ha plantado en situaciones puntuales al Presidente Javier Milei. Una de ellas fue en pleno debate por la ley ómnibus, en especial contra la ‘reforma pesquera’ y algunas disposiciones referidas a los hidrocarburos.

Sin dudas, el recorte de los subsidios al transporte será uno de los temas que se tocarán en la mesa patagónica del 8 de marzo. En efecto, el gobierno de Chubut hizo una presentación judicial para que se restituya.

También se hablará sobre el Fondo de Incentivo Docente, la pesca, la propuesta de retirar YPF de las zonas que no son explotadas y la zona fría.

“Las provincias no somos las causantes del déficit público nacional, del endeudamiento fenomenal que tiene el país o de la inflación. Entonces, no nos pueden hacer aparecer como los malignos del momento, por llamarlo de alguna manera. Y esperemos que reflexionen, que cambien, que entiendan que este no es el camino, porque si a uno lo ponen contra la pared y no le tiene salida, el zarpazo lo vamos a tirar. Esperemos no llegar a esa situación”, advirtió el rionegrino Alberto Weretilneck en una recorrida por El Bolsón.