La pandemia que no atendemos

Sucedió esta mañana, jueves 23 de julio, en la ruta 50, a la altura de Orán, Salta. Un choque frontal entre dos autos, dejó como saldo una persona fallecida. El primer vehículo, un Chevrolet Aveo, era conducido por un hombre (58), que resultó ileso, mientras que la mujer (58) que lo acompañaba perdió la vida. En tanto el conductor del segundo rodado, un Ford Focus, fue trasladado a un hospital privado de la zona con lesiones. Según testigos, uno de los autos intentó sobrepasar a un tractor y cuando llevó a cabo la acción se encontró con el otro vehículo de frente, sin tiempo para maniobrar y evitar el fuerte impacto frontal. La víctima fatal, que no llevaba el cinturón colocado, quedó tendida en la cinta asfáltica.Ayer, miércoles por la mañana, sobre la Ruta Nacional 34, cerca de Rafaela, Santa Fe, se produjo un fuerte choque entre dos camiones, uno que transportaba granos y otro que era frigorífico, que provocó la muerte de un hombre. El hecho tuvo lugar entre el kilómetro 228 y 229 y las causas se están investigando.En Panambí, Misiones, dos jóvenes, Martín Lehmann (19) y Sandro Rodríguez (16) murieron en un triple choque de motos ocurrido el pasado lunes 20 a las 19:30 a la altura del Km 4 de la ruta 5. Los peritos policiales están procurando determinar las circunstancias del choque fatal. El único sobreviviente, Cesar Núñez (22) se encuentra internado, en grave estado. Los jóvenes pasaron a formar parte de una preocupante lista de fallecidos en siniestros viales en el mismo tramo.Hace apenas 39 días, en el mismo tramo urbanizado de la localidad (Km 8) murió Paola Chávez (24) en un choque frontal de la moto en la que iba, como acompañante, con una camioneta. La joven estaba embarazada y de acuerdo a la versión de algunos testigos, el motociclista intentó sobrepasar a otro vehículo cuando se topó de frente con el rodado mayor.El pasado domingo 19 de julio, en Godoy Cruz, Mendoza, cerca de medianoche, la joven Gisela Carrión (25) y su pareja, Rodrigo Fernández (30) murieron al ser atropellados por Francisco Zárate (19) que conducía un Fiat Cronos, cuando intentaban cruzar la autovía en el Acceso Sur. Según las pericias, Zárate conducía ebrio y con 1.28 gramos del alcohol en sangre y, a alta velocidad. Un punto no menor es que Carrión buscó cruzar por un lugar no permitido, y a metros se encuentra la pasarela para cruzar de la calle Rawson.En una trágica coincidencia, el hermano de Gisela, Lucas Carrión (30) había muerto al ser atropellado un mes atrás al intentar cruzar en la misma zona. Los Carrión son una familia del barrio La Gloria. Lucas tenía dos hijos y Gisela tres. Esos niños quedaron sin sus padres y sus familiares están llenos de dolor. Estos hechos, solo unos pocos de los que trascendieron en los medios estos días, son una pequeña muestra de las víctimas más recientes de la pandemia de los siniestros de tránsito debidos a la inseguridad vial, que nos azota desde hace décadas, la que se ha llevado nada menos que 189.810 muertes en 25 años y que deja miles de muertos cada año, decenas de miles de heridos, familias destrozadas y millonarias pérdidas materiales en nuestro país. La otra pandemia que urge atender y frenar en todo el país.Fuentes y fotos: El Triibuno de Salta, Los Andes de Mendoza, 100.5 La Diez de Orán