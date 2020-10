“La Oposición ha hecho un trabajo sucio con este tema”

Lo dijo el Diputado de Puerto Santa Cruz, Leonardo Paradis, al momento del tratamiento del despacho de comisión 90/20 durante la 11 Sesión Ordinaria.

El legislador explicó que “más allá de lo que aparezca en algunos medios de comunicación que atacan en forma maliciosa, lo que importa es el Despacho de Comisión que fue leído dos veces por el Secretario General, y que se firmó por unanimidad en la comisión de Salud el martes pasado. Eso es lo que vale” y agregó “hubo muchos comunicados tratándonos de asesinos, y esa publicación del Diputado Roquel nos trajo un montón de amenazas. Yo no quedé conforme con su retractación”.

“Es grave mentir y confundir a la gente, ellos utilizan la salud para hacer política”, dijo Paradis, quien hizo un relato de las comunicaciones de la empresa Química Luar al ANMAT. Allí señala que se encuentra en el proceso de recolección de información clara y precisa sobre su producto luarprofeno y recopilación de estudios clínicos, para demostrar la eficacia en el tratamiento del covid 19, entendiendo que sin esa documentación no se puede evaluar la fase 2 del medicamento.

“El lunes, Medina (Secretario de Calidad en Salud de la Nación) nos informó que hasta la fecha no se había presentado esta documentación al ANMAT; entonces debo inferir que la oposición hizo un trabajo sucio con este tema, porque además saben que la Cámara de Diputados no puede emitir una Ley aprobando un medicamento o su aplicación. Eso lo realiza la autoridad sanitaria”, finalizó Paradis.

