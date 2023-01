La moda de los hoteles-boutique en la Comarca Andina

En tiempos de pandemia, muchos prestadores turísticos comenzaron a reconvertir sus espacios para cuando todo volviera a la normalidad. La Comarca Andina, caracterizada por la mística hippie, la serenidad de la montaña, el amor y la paz, siempre ofrece propuestas nuevas para los habitantes y visitantes que en este inicio de la temporada pueden disfrutar del servicio de «hoteles-boutiques», que tienen que ver con el bienestar, el rélax y la vida saludable, atención personalizada y que la premisa para el huésped sea «descansar».

Fuente: El Chubut

En El Bolsón, el emprendimiento «Las Nalcas» de Cristal Gutiérrez ofrece un servicio de boutique-hotel y spa, brindando un «turismo de bienestar». «Tenemos propuestas para toda la familia, en relación a lo terapeútico. En nuestras opciones van a encontrar más de 90 terapias, que tiene que ver entre corporales, faciales, tratamientos holísticos, hay una gran diversidad para compartir solos, en pareja, con amigos, con los hijos».

Esta «es la nueva tendencia pos-pandemia. La gente cuando viene a la Cordillera quiere parar el ritmo alocado del mundo cotidiano en el que se está inmerso, acá invitamos a acordarnos de nosotros mismos, primero a priorizarse uno y prestarle atención a la soledad y a los vínculos familiares, y de afectos y de amistades. Uno está bien si está bien con su entorno y aprender a relacionarnos desde un lugar más saludable, más pausado, más en calma». «Las Nalcas» se encuentra en Ñanco 150, «sobre el faldeo del Piltriquitrón, estamos en la subida principal, a 5 kilómetros del centro de la ciudad. No se pueden perder».

Y en Cerro Radal, Lago Puelo, se encuentra «Linaje», emprendimiento impulsado por Antonella Brozzoni, «un hotel boutique que lo que más lindo tiene es el entorno, para donde se mire. Estamos rodeados del Piltriquitrón y del Currumahuida, con plantas de acá, árboles de frutos secos y también tenemos fruta fina».

El «hotel-boutique» es un hotel exclusivo «con pocas habitaciones, trato personalizado y acá conocemos bien a los huéspedes, como si fueran amigos, tratamos de que se sientan en casa».

Las habitaciones son seis y tienen nombres de flores: lavanda, peonía, azalea, gardenia, rosema y magnolia. Cada habitación luce los colores de estas flores y las ventanas y balcones dan hacia el jardín donde están las mismas. La propuesta incluye jacuzzi, ducha escocesas, tinas, espacios para relajarse y un desayuno elaborado con delicias de chacra y de la zona.

«Linaje» está situado a 4 kilómetros del centro de Lago Puelo y a 7 kilómetros de El Bolsón, a 200 metros de la Ruta 45 que une a Lago Puelo con El Bolsón y El Hoyo.

Esta propuesta «fue pensada en pandemia y además al ser un lugar grande, y además tenemos una cabaña que no está dentro de las instalaciones del hotel, no había peligro para desayunar y por la distancia social».

En Lago Puelo «no hay acompañamiento al sector privado. Yo formo parte de la ACET y del ente mixto de turismo público y privado de Lago Puelo; tenemos acompañamiento de la directora de Turismo, pero falta decisión política para que nos acompañen. Nosotros podemos invertir un montón, pero si se corta la luz no podemos ofrecer un buen servicio a los huéspedes», dijo.