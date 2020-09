“La minería hizo muchas cagadas y debemos poner la jeta” para lograr el apoyo de la gente, dijo Laplace

En un mensaje contundente y sin doble interpretación, el Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace, expresó un alto contenido autocrítico para enviarlo directo a las entrañas del sistema neurálgico del Partido Justicialista y de las empresas mineras nacionales. En la sede del Partido Justicialista, el dirigente volvió a marcar la agenda minera tal como lo viene haciendo en los últimos años.

Ante todo, aclaró que su intención no es “poner palos en la rueda”, para luego sentenciar que desde el peronismo se debe efectuar “un mea culpa de lo que hemos hecho mal” en minería, y que a partir de allí “vamos a tener licencia social” en la industria. Avaló la iniciativa de una empresa minera nacional pero alerto ante la necesidad de hacer tareas pendientes que el sector desde hace mucho tiempo viene obviando como comunicación, poder de autocrítica, tener un mensaje claro, tener legislado el cierre de mina y lograr una verdadera licencia social.

En el marco del seminario virtual donde se presentó el proyecto del Partido Justicialista para constituir una empresa nacional minera, el líder sindical reflexionó acerca de la necesidad sobre que el sector minero en su conjunto “nos tenemos que hacer cargo que algo hemos hecho mal”. Hizo hincapié en los errores de la minería del uranio en “Los Gigantes y Sierra Pintada”, para luego referirse a las contaminaciones que dejó el sector en San Antonio Oeste y Abra Pampa, en Río Negro y Jujuy respectivamente.

En un contundente discurso Laplace llamó a la abstracción y dejó en claro que como industria extractiva “hicimos muchas cagadas” (sic) para luego arremeter “muchachos, si no nos ponemos los pantalones largos y arreglamos los errores no podemos pensar en el futuro”. Resaltando que el tema del cuidado ambiental exige “tomar el toro por las astas no por la cola”.

Otro aspecto que pidió tener en cuenta es el de cierre de minas dado que en Argentina “no tenemos ley de cierre, entonces Catamarca lanza una ley provincial, porque no somos capaces de hacerlo a nivel nacional”. Remarcó que si “en Argentina queremos una verdadera política de Estado, se debe armar una ley nacional que todo el mundo la respete y no que quede al libre albedrío”. Recordó que cuando los trabajadores exigieron instrumentar una normativa a tal efecto “nos contestaron que estábamos agregando costos al inversor y ¡no señores!, el inversor quiere saber cuánta plata pone para armar un proyecto, producir y cerrarlo como corresponde e irse tranquilo a su país, pero somos campeones en violentar permanentemente las leyes”. Seguidamente especifico que la negativa a su pedido fue durante el gobierno que precedió al actual.

En otro tramo se refirió a la comunicación del sector expresando que “como quieren que tengamos licencia social, si no somos capaces de meter la jeta para explicarle a la gente” de que se trata la minería. Reseñó que “los trabajadores sí fuimos a meter la jeta siempre, a la legislatura en Córdoba, a las universidades de Mendoza, a San Luis”, mientras esto sucedía “teníamos dirigentes políticos de la actividad minera que hacían reuniones en el aeropuerto” porque tenían temor de entrar a la ciudad, para lo cual sentenció “así no vamos a ir adelante”.

Luego volvió a resaltar que como actividad “nos equivocamos bastante, tengo 40 años dando vueltas en el sector, vi las buenas, malas o las idioteces de la política cuando decían que la Ley 24.196 (Inversiones Mineras) se hizo entre gallos y medianoches, pero saben una verdad, todos los partidos políticos aprobaron la ley 24196, entonces no pueden llevarnos a ese terreno a discutir” insistió.

“No permitamos que nos manejen la actividad los talibanes del No a la minería”, pero les dijo a los presentes “les pido a ustedes que no nos pongamos como talibanes del Sí”, a lo cual demandó llevar información verdadera asegurando que de esa forma “estos brillantes proyectos que tiene el PJ – en referencia a una empresa nacional minera – van a salir adelante solitos, y como le dije alguna vez al candidato y ahora presidente, los trabajadores van a estar en ese lugar respaldando esas políticas”, sentenció.

Prensa Geominera