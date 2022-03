La marca histórica de Simeone en Champions League que sólo supera Guardiola

El Atlético de Madrid del Cholo eliminó al Manchester United en Old Trafford y se clasificó a cuartos

Fuente: Infobae

Diego Simeone volvió a ser noticia, pero no por la racha de resultados adversos como sufrió semanas atrás en La Liga española y la Copa del Rey. Esta vez, el Cholo se ganó todas las portadas de los diarios por la histórica clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

Su Atlético de Madrid eliminó ni más ni menos que al Manchester United en el mítico Old Trafford. Tras el empate 1-1 en el Wanda Metropolitano, la revancha fue para el Colchonero gracias al tanto del brasileño Renán Lodi. De este modo, los Diablos Rojos de Cristiano Ronaldo se despidieron del certamen más importante a nivel clubes de Europa.

Con este triunfo global por 2-1 el Atlético de Madrid avanzó a los cuartos de final de la Champions League por sexta vez en nueve ediciones con Diego Pablo Simeone como entrenador, desde la temporada 2013-2014. Hasta el arribo del entrenador argentino el elenco español solo había alcanzado esa instancia en cinco ocasiones entre las temporadas 1955-1956 y 2010-2011.

Además, desde que el Cholo debutó en la Liga de Campeones solo Pep Guardiola alcanzó más veces los cuartos de final. El técnico español lo hizo en ocho oportunidades, mientras que completa el podio el alemán Jürgen Klopp con cinco.



En tanto, según los datos aportados por Silvio Maverino, el Atlético de Madrid de Simeone pasó a ser el primer elenco en la historia de la Champions League en eliminar en cruces directos a tres conjuntos ingleses diferentes que fueron campeones en la competencia: estos son Chelsea (2014), Liverpool (2020) y Manchester United (2022).

Simeone no dudó al respecto de quienes cuestionan su estilo especulativo y tras la clasificación aseguró que al conjunto colchonero “no lo avergüenza jugar replegado”. ”Este es un momento de felicidad porque en este club hay mucha gente trabajando para que las cosas salgan bien, involucrada para emerger de la irregularidad que nos persigue en el último mes y medio, y cuando el equipo trabaja como tal, me emociona mucho”, destacó el Cholo en la conferencia de prensa que reprodujo DPA.

”Este equipo no tiene vergüenza de jugar replegado y sabiendo lo que hay que hacer para no encajar ante un equipo con muchas opciones como lo es Manchester United. Incluso pudimos haber lastimado en varias ocasiones, pero el gol apareció antes del final del primer tiempo y en el segundo hicimos uno de los máximos esfuerzos defensivos de la temporada”, apuntó tras el 1-0 con gol del brasileño Renán Lodi.

La irregularidad a la que refirió el DT, que el 28 del mes próximo cumplirá 52 años, llegó “después de una temporada brillante. De haber salido campeones tras un año extraordinario en La Liga. Y ahora nos cuesta la regularidad. Pero últimamente mostramos otra energía y ahora las transiciones son mucho más rápidas y en el contraataque podemos hacer daño a los rivales, algo muy importante para nosotros”.

“Después, el camino para ganar la Champions League sabemos cuál es, pero en este momento lo primero que nos ocupa y preocupa es el próximo partido de la Liga con el Rayo Vallecano, porque queremos regalarle al presidente de nuestro club, Enrique Cerezo, una victoria en sus 1.000 partidos oficiales al frente de la institución”, reveló. “Y en ese recorrido seguramente que ganarle hoy al United en Manchester, al Chelsea o al Liverpool también en Inglaterra, no es fácil, y por eso todos estos recuerdos no se olvidarán y perdurarán para siempre”, completó un Simeone exultante como hace bastante tiempo no se veía.