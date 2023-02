“La flota esta pescando bien, parecido al año pasado”

Marcela Ivanovic resumió las primeras tres semanas del comienzo de la temporada de calamar argentino, la cual muestra parámetros muy similares a las zafras anteriores, con 66 barcos poteros pescando esta semana y una captura que ya alcanzó las 30 mil toneladas. Proponen nuevo sistema para determinar el escape y definir el cierre.

Fuente: Revista Puerto

Marcela Ivanovic sabe que en estos primeros días del año es una fuente requerida de información para quien busca datos de lo que sucede en la pesquería de calamar argentino, la primera que toma impulso en la industria pesquera. Como cada año, la jefa del Programa Pesquerías de Cefalópodos nos recibe en su oficina del primer piso de INIDEP para exponer los primeros datos de la zafra 2023, resumir lo ocurrido el año pasado y revelar detalles del Sistema Dinámico de Alerta Temprana, un método en el que trabajan con el objetivo de flexibilizar el escape de calamares al final de la temporada.

REVISTA PUERTO: ¿Qué están viendo en estos primeros días de zafra?

MARCELA IVANOVIC: Que arrancó bien, parecido al año anterior y también a 2021. La flota esta pescando en el área habitual, entre el 45º y 47º Sur, el stock desovante de verano. Hasta el primer informe que hicimos que cubrió hasta el 23 de enero, se habían pescado 16 mil toneladas y en estos días se sumaron algunos poteros más, ya son 66 y las capturas crecieron hasta las 30 mil toneladas. Parecido al año pasado. El tamaño del calamar capturado promedia los 20 centímetros de largo de manto, 190 gramos de peso, ejemplares maduros. La flota esta pescando bien, un promedio general de 30 toneladas por día.

RP: La prueba piloto de arrancar la zafra el 2 de enero al sur del paralelo de 49º S parece que no resultó.

MI: No, fueron dos barcos; recibimos los partes de pesca de las siete noches y las capturas fueron muy pobres, a razón de 0,3 toneladas por día, prácticamente nada. Fueron ejemplares del stock sudpatagónico pero con abundancia muy baja.

RP: ¿Qué implica la nueva cancelación de la campaña que pensaban hacer este mes?

MI: Es una mala noticia lo de la campaña que lamentamos mucho. Teníamos la esperanza de poder hacer dique antes y tenerlo listo para iniciarla ahora en febrero. La idea es hacer una en abril sobre la unidad de manejo al norte del 44º Sur, para analizar la situación del stock bonaerense norpatagónico. También está previsto hacerla con el “Holmberg”, así que estamos a la expectativa de que pueda cumplir la renovación de certificados y poder salir.

RP: ¿Qué balance hacés de la zafra 2022, que volvió a mostrar un crecimiento en los desembarques?

MI: La flota potera pescó entre el 7 de enero y el 17 de junio. Contamos con los partes de pesca de 313 mareas correspondientes a la operatoria de 73 barcos poteros que sumaron 6.812 días de pesca y generaron una captura total de 146.655 toneladas con un promedio de 22 toneladas por día. Un 53% del total de captura provino de la unidad de manejo Sur y el 47% al norte del 44º Sur. La flota arrastrera aportó 18.451 toneladas y contamos con la información de 120 buques. El 61% de esa captura se efectuó en la unidad de manejo Norte.

RP: ¿Qué ocurrió fuera de la ZEE con la flota extranjera?

MI: Al sur del 44º Sur operaron hasta 369 buques poteros que produjeron una captura aproximada a las 100 mil toneladas. Al norte del 44º Sur se detectaron hasta 189 poteros cuya captura se estimó en 40 mil toneladas. Y se estimó en 73 mil toneladas la captura de los 105 barcos que operan con licencias ilegales dentro de nuestra ZEE.

RP: El informe final del año pasado incluye un término nuevo. El Sistema Dinámico de Alerta Temprana. ¿En qué consiste?

MI: Es un término nuevo, sí, estamos trabajando en esto. Es un sistema que vamos a poner a consideración del Consejo Federal Pesquero a ver qué les parece. La idea es tratar de manejar la pesquería sin un escape fijo del 40%, como ocurre en la actualidad, sino de pasar a escapes variables.

RP: ¿Eran fijos o se aplicaba cuando la flota bajaba la CPUE?

MI: Sí, era un 40% cuando teníamos una estimación inicial del reclutamiento, luego hacíamos el descuento de las capturas semanales y estimábamos el escape.

RP: ¿Y cómo se obtenía esa estimación?

MI: Con las campañas en condiciones ideales, pero también con otro método que veníamos aplicando y que depende de los datos de la pesquería, que es el retrocálculo del reclutamiento inicial; una manera de estimar ese reclutamiento pero es necesario que pase un tiempo, cinco o seis semanas de pesca. Cuando la flota se concentra sobre el stock y pesca ese tiempo, vos podés hacer una mirada retrospectiva, hacia atrás, y retrocalcular cuánto había al comienzo en función de las capturas de ese momento. Con eso podríamos estimar el escape. Cuando nada de eso podía aplicarse recomendábamos el cierre de la pesquería en función del declive de la CPUE y las características de los calamares pescados, lo cual sucedió en estos últimos años.

RP: ¿Qué propone este nuevo sistema?

MI: Este sistema dinámico de alerta temprana de cierre de la pesca propone un manejo con escape variable, que dependerá de la estimación de la abundancia inicial al comienzo de la temporada, para lo cual será muy importante la realización de la campaña. A mayor abundancia inicial, menor será el escape mínimo requerido. En este modelo se incorpora información de la historia del stock, de la biología reproductiva y de la pesquería. La intención es aplicarlo sobre el stock sudpatagónico, que es el stock del cual tenemos más datos. Ahora estamos trabajando en la estimación del valor mínimo de abundancia inicial que tendríamos que considerar para tener una zafra exitosa. Este valor mínimo a la semana inicial permite establecer un mínimo de abundancia requerido por semana y, análogamente, un valor mínimo de escape semanal.

RP: ¿Y cuál sería ese número?

MI: Es un número que variaría en función de la abundancia original. Ese es un planteo que siempre se ha hecho: cuando hay mucho calamar, el 40% de escape es mucho, y cuando hay poco, el 40% es poco. Entonces entraría a jugar un escape variable; en los años de abundancia se podría dejar escapar mucho menos y en los años de bajas capturas, bastante más. Básicamente esa es la idea. Es un desarrollo que hicimos con Aníbal Aubone, del gabinete de biomatemática, con quien estuvimos trabajando en esto y lo probamos en este primer informe. Lo vamos a presentar este año para el stock sudpatagónico; para el bonaerense norpatagónico tenemos menos datos, pero igual lo vamos a intentar.

RP: En estos días distintos armadores refieren que este año los picos de abundancia han sido menores a los del año pasado. ¿Ven ese fenómeno?

MI: No, eso no lo podemos ver porque nos manejamos con el índice de abundancia por semana y esos datos no se ven. Estamos en 30 toneladas promedio por semana. La evolución de la pesquería es similar a la del año pasado.

RP: La zafra 2022 es muy parecida a la de 2020… es posible que este año sea un año de menor abundancia.

MI: No, no, la temporada del año pasado fue parecida a la de 2020 al norte del 44º Sur. En el sur, con el desovante de verano en estas semanas es parecido a la del año pasado. Lo del norte fueron años especiales, superabundantes, que ojalá se repitan. El calamar depende de tantos factores ambientales que no lo sabemos.