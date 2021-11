La empresa minera detrás de la mayor inversión del siglo en la Argentina

La inversión de US$8.400 millones que anunció el presidente será realizada por una subsidiaria de una de las mineras más grandes del mundo y una de las más grandes productoras de hierro del planeta.

Sorpresa generó en algunos sectores que en el anuncio de la inversión más importante que la Argentina ha recibido en mucho tiempo, Agustín Pichot, tuviera un papel importante. Sin embargo, para el sector minero no fue llamativo, ya que el exjugador de Los Pumas hace mucho tiempo trabaja en el sector, aunque el anuncio de hoy estuvo ligado a la generación de energía y combustibles limpios.

Eso, porque la inversión de US$8.400 millones corresponde a Fortescue Future Industries, de la cual Pichot es representante para el continente, pero que viene del grupo Fortescue Metals Group Ltd, gigante de la infustria minera mundial y uno de los mayores productores de hierro del mundo.

Hay pocas industrias en el mundo capaces de realizar estas inversiones y no es casualidad que las mineras avancen con este tipo de proyectos. Un ejemplo es que la primera molécula de hidrógeno verde que se produjo en Chile fue a manos de Anglo American, otra empresa minera.

En lo concreto, Fortescue Future Industries fue creada para trabajar en energías limpias y desde el 2020 está anunciando inversiones en distintos lugares del mundo. De ahí, y con Pichot trabajando en la industria, se miró a la Argentina como una buena alternativa para este tipo de inversión.

De hecho, Andrew Forrest, propietario de Fortescue Metals Group ya invirtió más de US$30.000 millones en el desarrollo de diversos proyectos en distintos países y desembolsó más de US$1.000 millones en la transición hacia la descarbonización de sus procesos.

Fortescue Metals Group Ltd. tuvo ingresos netos en 2020 por US$6,5 billones, US$ 48 billones en activos y un capital de US$ 26 billones, lo que sin duda la transforma en una de las empresas más importantes que considera invertir en la Argentina.

En cuanto al proyecto de hidrógeno verde, la etapa piloto con una inversión estimada en 1.200 millones de dólares, produciría unas 35 mil toneladas de hidrógeno verde, la cual se iniciará en 2022 y finalizará en 2024.

La primera etapa productiva, con una inversión estimada en 7.200 millones de dólares, producirá unas 215 mil toneladas de hidrógeno verde y se extenderá hasta el año 2028.

