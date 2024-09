La dirigencia de San Lorenzo pidió la renuncia de Néstor Ortigoza por violencia de género

Hace un buen tiempo que por Boedo no se viven días tranquilos y este jueves no fue la excepción. Luego de que el miércoles por la noche se filtraran algunos videos en los que se lo ve a Néstor Ortigoza maltratando a su ex pareja y madre de sus hijos, Lucía Cassiau, la dirigencia de San Lorenzo publicó un comunicado exigiendo la renuncia a su cargo. «Su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución», argumentaron.

En agosto, tanto la protagonista de las filmaciones como el vocal se denunciaron mutuamente en una causa por «lesiones agravadas». Es por eso que semanas atrás, la Policía Bonaerense allanó la casa en el Barrio Terralagos de la localidad de Canning y secuestró dos armas de fuego a nombre de la mujer de 35 años. Ahora se dieron a conocer tres grabaciones en las que el campeón de la Copa Libertadores 2014 la agrede ante la presencia de uno de sus pequeños.

En el primero, captado a través de una cámara de seguridad, se lo ve al ex futbolista golpeándola para quitarle el celular con el que estaba intentando registrar el momento, que fue otro de los archivos que vieron la luz. ¿Y en el último? Se la escucha a Cassiau hablándole tras una supuesta discusión. «Callate porque está el nene», le rogó ella. Ortigoza, sin mediar palabras, le respondió con un pelotazo.

El comunicado de San Lorenzo

A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución.

El club ha tenido en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como la Convención Belem Do Para, y especialmente en el art. 7 inc. e) de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485), el cual incentiva a la cooperación y participación de las entidades privadas y los actores públicos no estatales en la lucha para erradicar la violencia de género, el propio protocolo que ampara a nuestra institución en este sentido y con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad.

Fuente: Olé