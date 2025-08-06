La desesperación por obtener alimentos ahonda la tragedia en Gaza: 20 muertos en un asalto a camiones

La multitud se trepó a los camiones y provocó que cuatro volcaran: además, se denunció que operan bandas armadas que roban los cargamentos.

Veinte personas murieron y decenas resultaron heridas después de que cuatro camiones volcaran en el centro de Gaza, según informó la agencia de defensa civil dirigida por Hamás.

La multitud se trepó a los camiones que ingresaban con alimentos, los conductores perdieron el control en los caminos irregulares y se produjo una tragedia, de acuerdo con un informe de la BBC.

El vocero de la agencia de defensa civil, Mahmud Bassal, explicó que “los civiles esperaban la ayuda y la presión de la multitud provocó que los vehículos perdieran estabilidad”.

Un video filmado esta semana mostró cómo dos camiones que ingresaban al sur de Gaza fueron literalmente desbordados por multitudes.

Jóvenes trepaban a los techos de las cabinas, colgaban de los costados y se abalanzaban sobre la carga, mientras que los vehículos seguían avanzando lentamente.

“Algunos de mis conductores tienen miedo de ir a trasladar ayuda porque les preocupa cómo podrán desenredarse entre grandes multitudes”, declaró Abu Khaled Selim, vicepresidente de la Asociación de Transporte Especial, una organización sin fines de lucro que trabaja con empresas privadas en toda la Franja. Otros choferes denunciaron el accionar de bandas armadas que se roban el cargamento.

Una asociación de transporte privado que opera en la Franja de Gaza informó, según citó la BBC, que el martes ingresaron 26 camiones comerciales al enclave.

Entonces, seis fueron saqueados y cuatro de ellos son los que volcaron, provocando la tragedia.

Mientras tanto, el ejército israelí informó que el martes fueron lanzados desde el aire de 110 paquetes de ayuda humanitaria sobre Gaza.

Los paquetes que contenían alimentos fueron lanzados por Alemania, Bélgica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Jordania, de acuerdo con un comunicado militar.

Desde el comienzo de las operaciones de lanzamiento a finales de julio, se lanzaron 785 paquetes de ayuda, cada uno de los cuales ontenía cientos de kilogramos de alimentos, precisó un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Fuente: Noticias Argentinas