La delegación deportiva de Santa Cruz ya se encuentra en Mar del Plata para participar en los Juegos Nacionales Evita 2025

La delegación de Santa Cruz arribó a la ciudad de Mar del Plata para ser parte de las finales nacionales de los Juegos Evita 2025, una de las competencias más federales e inclusivas del país que reúne a más de 8.600 atletas menores de 17 años en 36 disciplinas deportivas.

Tras un merecido descanso, los deportistas santacruceños completaron las acreditaciones en las instalaciones del Hotel Provincial, junto a representantes de otras provincias. Durante la primera jornada en la ciudad, el equipo provincial de boxeo participó de un entrenamiento especial con el entrenador de la Selección Nacional, mientras que los seleccionados de Taekwondo, Lucha y Judo cumplieron con los pesajes reglamentarios.

La tarde se coronó con un encuentro en la tradicional rambla marplatense, donde toda la delegación se reunió para tomarse la foto grupal y compartir un cierre de jornada con espíritu de equipo.

Al respecto, el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Ezequiel Artieda, expresó:

“El viaje fue muy tranquilo, las chicas y chicos llegaron y pudieron descansar para realizar las correspondientes acreditaciones, las cuales ya finalizaron. Para nuestra provincia estos juegos son de gran importancia por el crecimiento que significa para cada uno de nuestros deportistas. El roce deportivo con las demás provincias es fundamental, y nos permite comprobar el gran nivel que tienen nuestros atletas”.

Asimismo, destacó la logística desplegada: “Se dispuso de una importante organización que garantiza no solo el alojamiento y la alimentación, sino también el acompañamiento de un equipo de kinesiólogas, médico, nutrición y transporte para cubrir todas las necesidades de nuestros deportistas. Todo esto se da gracias a la decisión de nuestro gobernador Claudio Vidal y de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, quienes desde el primer momento apoyaron la participación de Santa Cruz en estos juegos, que son los más federales”.

Las competencias se desarrollarán hasta el sábado 4 de octubre en diferentes escenarios deportivos de Mar del Plata, con la presencia de delegaciones de todo el país que garantizan un marco de integración, crecimiento y desarrollo para miles de jóvenes.

