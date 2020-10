La autora argentina del momento llega a la 26ᵃ Feria Provincial del Libro de Santa Cruz-Edición Virtual

Se trata de la escritora Mariana Enríquez quien, el lunes 19 de octubre, a las 18.00 hs., tomará contacto con la comunidad santacruceña, a través de una entrevista por Zoom moderada por la Licenciada Gabriela Luque. Esta actividad se concretará en el marco de la 26ᵃ Feria Provincial del Libro de Santa Cruz-Edición Virtual que, bajo el lema #LibrosLectoresCulturaenRedes, se transmitirá en directo por la plataforma FACEBOOK.COM/CultruraSantaCruz, desde el 16 al 25 de octubre.

“Por estos días, el equipo de gestión de la cartera Cultural del Gobierno de Santa Cruz, continúa redoblando sus esfuerzos para que la 26ᵃ Feria Provincial del Libro sea posible”, afirmó el Secretario de Estado de Cultura, Oscar Canto.

“Nuestro máximo propósito, en la edición virtual de este evento cultural más importante de los santacruceños, es llevar a cada hogar la literatura, el teatro, la música y la danza”, expresó Canto, al asegurar que “somos muy conscientes del difícil momento que atravesamos y es por eso que, con el apoyo del Gobierno de Santa Cruz, estamos trabajando para engrandecer nuestra oferta cultural”.

Por lo que adelantó que “entre la variada grilla de artistas provinciales y nacionales que vamos anunciando paulatinamente por los medios, ya está confirmada la participación de la multipremiada escritora argentina, Mariana Enríquez, quien será entrevistada por la Lic. Gabriela Luque” y “este importante evento tan esperado por los lectores santacruceños, será transmitido a toda la provincia, el lunes 19 de octubre, a las 18.00 hs., a través de nuestras redes”.

Finalmente, reiteró su agradecimiento “a todos los estamentos de nuestro Gobierno Provincial que, además de colaborar con la agenda de este evento, tendrá una presencia muy activa”.

Acerca de la autora

Mariana Enríquez: (Buenos Aires, 1973) es una periodista, escritora y docente argentina, parte del grupo de escritores conocidos como «nueva narrativa argentina». Sus cuentos se enmarcan en el género del terror y se han publicado en revistas internacionales como Granta, Electric Literature, Asymptote, McSweeney’s, Virginia Quarterly Review y The New Yorker. A principio de 2020 fue galardonada con el 37º Premio Herralde, en Barcelona, por su novela “Nuestra parte de noche” y fue designada, en Argentina, Directora de Letras

Fuente: Prensa Gobierno SC