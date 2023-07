La Asociación de Capitanes conforme con sus principios, desembarca con sede propia en Playa Unión, Rawson

Interrumpimos ayer sobre las 19hs una extensa caminata de Jorge Frías, titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, quien se oxigenaba en la costanera de Rawson. Pensativo y reflexivo iniciamos una amena charla donde manifestaba el sabor de haber hecho lo que se había proyectado. Satisfacción para un «distinto» del ambiente de los gremios de la actividad pesquera.

Fuente: Pescare

Día de satisfacción para la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Sus afiliados ya tienen abonada una propiedad para el funcionamiento de su sede chubutense.

La entidad que conduce el capitán Jorge Frías, canceló el pago de la propiedad que habían adquirido para el funcionamiento de la Delegación Playa Unión, en la ciudad de Rawson en la provincia de Chubut.

No sin mucho esfuerzo, dado lo que significó y significa hoy en día tomar responsabilidades de pagos de valores en dólares, el gremio pudo cumplimentar en tiempo y forma el contrato inicial, demostrando así una vez más que la Comisión Directiva toma decisiones, asume riesgos y cumple, señalaron no sin ocultar su orgullo y satisfacción por otro paso dado hacia el futuro.

El 26 de julio los marcará también en la historia como el día que han podido finalizar la compra de una propiedad, que tiene un valor superior a los 150 mil dólares, generando así un incremento en el patrimonio de la Asociación, sino también marca el crecimiento del sentido de pertenencia de cada afiliado y cada una de sus familias.

La Sede que funciona en Playa Unión, dará espacio para respaldar el crecimiento del sindicato como así también a la obra social OSPesca y será el lugar de encuentro de los afiliados.

Además, con fuerte importancia, permitirá desarrollar la capacitación a través del CESMAr, posibilitando en un corto plazo que los afiliados no deban trasladarse fuera de la provincia del Chubut para cumplimentar diversas certificaciones.

Vale destacar que la Asociación Argentino de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca ha trabajado de manera activa durante los últimos años para conformar un equipo de profesionales que pudieran materializar su política educativa, gracias a lo cual fue creado el Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (CESMAr), el cual es presidido por el capitán de pesca Jorge Frías y dirigido por el Lic. Julio César Hoffman.

El principal objetivo del Centro de Estudios es acompañar la formación técnico-profesional de toda persona vinculada con la actividad marítima, en especial del sector pesquero, enfocándose en desarrollar una cultura de mejora continua que logre un compromiso y solidaridad con la sociedad y el medio ambiente con el fin de lograr una eficiencia y eficacia en el ámbito laboral.

La política del CESMAr es la de satisfacer las necesidades y requerimientos educativos, explícitos e implícitos, de todas las partes interesadas del ámbito marítimo pesquero, a fin de cumplimentar las normas legales vigentes, nacionales e internacionales, como aquellas que hacen a la navegación segura, salvaguarda de la vida humana y conservación del medio ambiente, a través de los distintos servicios contenidos en el proyecto institucional.

Entre las últimas actividades que desarrolló el Centro, se destaca la participación en una serie de conferencias que organizó el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, distrito I y II, donde en temas vinculados a la actividad portuario se destacó la denominada “Canal Magdalena: la vía navegable que direcciona al desarrollo y complementación de los puertos bonaerenses”.

La jornada contó con un panel integrado por el Diputado Provincial Juan Martín Malpeli, ex subsecretario de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Transporte la Nación, secretario de las Comisiones de Comercio Exterior, secretario de la Comisión de Transporte, ocupando el mismo cargo en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; el Ing. Horacio Tettamanti, ex docente de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Técnico de Buenos Aires, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, secretario de Desarrollo Productivo del Partido de General Pueyrredón y asesor del Consejo Federal Pesquero; y Agustín Barletti, escritor, periodista y editor en el sector transportes, abogado constitucionalista (Universidad de La Sorbona) y del Derecho Público.

El moderador fue el Lic. Juan Carlos Donato, consultor especialista en Gestión Estratégica de Puertos y Vías Navegables, coordinador de puertos entre los años 2012 y 2016 en la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación.

Por un momento lo sacamos de la frenética actividad, que a pesar de gozar de algunos días de «descanso!?» en aquellas latitudes de Chubut, nos contaba que ayer a la mañana desayunaron con el titular de Capip, Agustín de la Fuente y como alguna vez dijo Pascual Iáccono, «los buenos se juntan con los buenos» aprovecharon para proyectar nuevos emprendimientos conforme al común interés del mar argentino.

Lo dejamos rápidamente en su caminata, mientras piensa hacia dónde va el sector, y lo comprometimos a un encuentro en su paso por nuestra ciudad para compartir esas «locas ideas» de un emprendedor de la actividad defendiendo los derechos de sus asociados pero con el justo equilibrio y armonía entre el respeto por la inversión, el trabajo y los derechos de los trabajadores del puente que Él representa. Veremos hacia donde apunta su derrotero.