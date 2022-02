La Armada Argentina socorre buque de investigación Ruso en la Antártida

Queda visto que un hombre de mar jamás abandona a otro en el mar, y así lo realizado por el ARA Bahía Agradable, que toma contacto con un buque de investigación ruso en emergencia en la Antártida.

Fuente: Pescare

Destacable la labor realizada en las últimas horas a través de la Armada Argentina quien a través de una de sus embarcaciones asistió y remolcó una embarcación científica que se encontraba varada.

El aviso ARA “Bahía Agradable”, abocado como Buque de Servicio Antártico en el marco de la Patrulla Antártica Naval Combinada, debió asistir y remolcar al buque de investigación científica de bandera rusa “Professor Logachev” que se encontraba varado y sin propulsión en la Bahía Laserre, frente a la base de bandera polaca Arctowsky en la isla 25 de mayo.

La isla 25 de mayo o isla Rey Jorge, es la mayor de las islas Shetland del Sur en la Antártida Argentina. Cuenta con tres grandes bahías: la Fildes, la Almirantazgo y Rey Jorge, con una superficie de 1.150 kilómetros cuadrados, con una longitud máxima de 95 km.

En horas de la madrugada el aviso ARA “Bahía Agradable” recibió una comunicación telefónica emitida desde la estación marítima Bahía Fildes, informando de la situación del buque oceanográfico y que solicitaba asistencia inmediata a la embarcación de la Armada Argentina.

Como Autoridad Nacional de Búsqueda y Rescate Marítimo, Fluvial y Lacustre, dependiente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, la Armada Argentina a través del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate SAR en Ushuaia, coordinó las operaciones para que el aviso ARA “Bahía Agradable” que se hallaba navegando en el “Mar de la Flota” a unas 50 millas náuticas –poco más de 92 km- del lugar del incidente náutico, se destacara en apoyo al buque de bandera rusa.

La unidad de la Armada Argentina llegó a las 4.30 a la Bahía Laserre y luego de evaluar la situación, observando posición del buque ruso y haciendo un análisis de las condiciones hidrometeorológicas, se decidió hacer una maniobra de remolque que posibilitó liberar a la embarcación “Professor Logachev”.

Esta embarcación oceanográfica posee 104,50 m. de eslora y una manga de 16 m., cuenta con 29 tripulantes a bordo, de los cuales 12 son científicos.

La minuciosa verificación de la zona y al observar la superficie del mar, se pudo determinar que la embarcación no tenía daños materiales ni derramamiento de combustible. La inspección del casco y la observación general pudo determinar que no existían daños debajo de la línea de flotación, llevando tranquilidad de que no se debía realizar evacuación de los tripulantes.

El ARA ‘’Bahía Agradable’’ actualmente se encuentra en la tercera etapa de la Patrulla Antártica Naval Combinada nro. 23 (PANC XXIII) que desde hace más de veinte años realizan en forma combinada la Armada Argentina con la Armada de Chile, con el objetivo de dar un servicio de búsqueda, rescate, salvamento marítimo, control y combate de la contaminación, para así dar seguridad a la navegación, a la vida humana en el mar y a contribuir a mantener las aguas libres de contaminación, en el sector que se ubica al Sur del paralelo 60º, dando así cumplimiento a lo pactado en el Tratado Antártico.

Afortunadamente no se registraron mayores inconvenientes en el operativo realizado tanto a nivel humano como a nivel material.