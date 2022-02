Julio De Vido a favor de la renuncia de Máximo Kirchner: “me pareció una actitud correcta”

Así lo aseguró el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en diálogo con Cambalache. También habló de las denuncias que hay en su contra.

Fuente: Tiempo Sur

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido estuvo en diálogo con el programa Cambalache que se emite por Tiempo FM 97.5 Mhz, y se refirió a las denuncias que hay en su contra y a la renuncia de Máximo Kirchner.

Sobre la renuncia de Máximo sostuvo: “La decisión de Máximo de dejar la presidencia del bloque me pareció una actitud correcta, en términos políticos, muy digna. Obviamente marca el estado de insatisfacción a la negociación con el Fondo y a los resultados de la misma, que quedan absolutamente evidenciadas en la carta que él le dirige al presidente. En lo particular el presidente habló de que Cristina estaría en desacuerdo con máximo en ese sentido, pero yo no creo que eso sea así, menos tratándose de Cristina, que es una persona que cuando quiere decir algo lo expresa y lo dice”.

De Vido aseguró estar de acuerdo con “la idea de Máximo de que la negociación nos va a dejar un lugar muy rugoso, el proceso de la quita de subsidios en el consumo eléctrico va a traer incremento de otros precios de la economía, fundamentalmente los alimentos”. También se manifestó en contra de la exportación de gas, ya que para él, el gas “tiene que estar al servicio del desarrollo industrial del país y fundamentalmente de las regiones productoras, como Santa Cruz, Chubut y Neuquén”.

Consultado por las denuncias de corrupción que hay en su contra, expresó que eso habían sido “muchísimas maniobras” que no solo eran en contra de él, pero que ya “están saliendo a la luz todos los días, acabamos de ver por televisión al ministro de Trabajo de Vidal en una de las tantas maniobras. Quedó evidenciado cómo trabajaban con los empresarios de la construcción, con la AFI, y el ministro de Trabajo en relación directa con la gobernadora Vidal en la persecución de un dirigente gremial”.

Además, el ex ministro aseguró que “hay una inacción por los tres poderes de la República, en el sentido de resolver y repararnos del violentamiento de nuestros derechos constitucionales”.

Otra cosa que dijo es que no considera que la política haya sido injusta con él, sino que fue “la persecución macrista, que fue y sigue siendo injusta, obviamente que no son más que voceros y son el brazo armado de la embajada norteamericana junto al monopolio mediático de Clarín y compañía”.