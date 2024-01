Jugó y su equipo ganó

En el arranque de la Liga Nacional de Vóley, en Santa Fe, Ferrocarril Oeste le ganó a UVT de San Juan. El equipo porteño se impuso en sets corridos. Fue 25 a 16, 25 a 13 y 25 a 9. En el Verde jugó Joaquín Castillo. El jugador formado en Río Turbio ingresó en el último período e hizo así su presentación formal en la segunda división de nuestro país. Hoy también va a jugar la Selección Menor con el sanjulianense Gonzalo Pedernera y el local Villa Dora con su coterráneo Agustín Pandolfi.

Fuente: Tiempo Sur

Ya estaba feliz. Tan sólo por haber sido elegido para integrar la lista de los que iban a viajar a jugar a Santa Fe. Pero, es cierto, que Joaquín Castillo no se conformada con esto. Quería más. Jugar. Soñaba con hacerlo en, esta, su primera experiencia a nivel nacional. El joven formado en Río Turbio, en la Escuela Dante Cantarutti para ser más preciso, sabía que lo iba a tener complicado. Por su extrema juventud, por su falta de experiencia, más allá del basto recorrido en torneos de clubes y de selecciones, y por ser de los últimos que se sumó el equipo. También, era consciente que imposible, nada. Con lo cual, las ganas y la ilusión de jugar estaban. Había que esperar la oportunidad nada más. Tarde o temprano, la misma iba a llegar. Y llegó nomás. Demasiado pronto. Castillo cumplió su sueño. Otro más. Debutó hoy en la Liga Nacional de Vóley. Lo hizo con su equipo, Ferrocarril Oeste. Y, como si fuera poco, con una victoria.

El rioturbiense inició en el banco. Fue en el tercer set, cuando las cosas iban demasiado bien para el Verde, que ganaba con comodidad, que Castillo saltó a la cancha. Ingresó por Gianluca Bravetti. Lo hizo en la rotación seis y cuando su equipo gana 16 a 5. Jugó hasta el final de este set. Que fue también el cierre del partido todo. En poco más de una hora, Ferrocarril Oeste liquidó el pleito. Le ganó a UVT de San Juan por 25 a 16, 25 a 13 y 25 a 9. De esta manera, el Verde sumó su primer triunfo en este certamen.

Castillo llegó a Ferrocarril Oeste hace un año atrás. Fue después de que deslumbrara a propios y extraños en un torneo que se llevó a cabo en Santa Fe. En el cual, el opuesto jugó como refuerzo de unos de los equipos de aquella provincia. Los ojeadores de Ferrocarril Oeste lo vieron y lo marcaron. También lo hicieron otros. A Castillo lo terminó seduciendo más la propuesta del club de Caballito y se mudó entonces a Buenos Aires.

En todo este tiempo, el rioturbiense dio pasos hacia adelante. Tanto en lo deportivo como en lo personal. Hoy vivió un momento único. Especial. Histórico. De muchos más, claro, que espera poder concretar.

Volviendo a la competencia, otros que arrancaron la misma ganando, fueron Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield. El Pincha se impuso también en sets corridos. Lo hizo frente a Salta Vóley y por 25 a 18, 25 a 15 y 25 a 21. Por su parte, el Fortín no dejó dudas tampoco en lo que fue un triunfo contundente ante Social Monteros. Los de Liniers no cedieron ningún punto. Fue 3 a 0 el resultado global y 25 a 22, 25 a 16 y 25 a 23 los parciales. El que no jugó en esta primera jornada, su debut será recién mañana, es Libertad. Los muchachos de San Jerónimo Norte tuvieron fecha libre.

De acuerdo con esto que pasó, las posiciones tempranas en la Zona A, quedaron así:

1° Ferrocarril Oeste 3 pts.

CABA

2° Estudiantes 3 pts.

La Plata

3° Vélez Sarsfield 3 pts.

CABA

4° Social Monteros 0 pts.

Tucumán

5° Salta Vóley 0 pts.

Salta

6° UVT 0 pts.

San Juan

7° Libertad 0 pts.

San Jerónimo Norte

Lo que viene

La acción de este sábado todavía no terminó. En un rato más comenzará la segunda tanda de partidos previstas para este primer día de actividad en Santa Fe. A las 18:00, siempre en el gimnasio del club Villa Dora, la Selección Argentina Menor hará su presentación en este certamen. Su rival será CEF 5 de La Rioja. Uno de los que estará defendiendo la Albiceleste es Gonzalo Pedernera. El jugador de Puerto San Julián, compañero de Castillo en algún proceso nacional y también en la Selección de Santa Cruz, venía trabajando bajo las órdenes de Rodrigo Martínez Granados. Tras la última concentración, que tuvo lugar en diciembre pasado en el CeNARD, en CABA, Pedernera fue convocado para jugar este torneo con el seleccionado nacional.

En simultáneo a este encuentro, habrá otro. Los protagonistas del mismo serán Waiwen y Córdoba Vóley. El equipo de Comodoro Rivadavia es el único representante de la Patagonia en esta categoría. Vale la pena recordar que AMUVOCA de El Calafate hizo un intento por jugar, luego de lo que fueron dos últimos años, muy buenos por cierto, compitiendo en las divisiones más importantes de nuestro país. El equipo de Gabriel Bonano se quedó sin apoyo económico y la posibilidad de volver a ser parte de alguno de los certámenes nacionales quedó trunca. Si hasta había recibido una invitación para jugar la Liga Nacional de la Asociación de Clubes, la cual, y por el mismo motivo, tuvo que rechazar.

El tercer y último embajador del vóley de nuestra provincia en este torneo es Agustín Pandolfi. El sanjulianense viene de jugar justamente con AMUVOCA la Liga Nacional y ahora estará en este campeonato defendiendo los colores del local, Villa Dora. Equipo que va a jugar uno de los dos partidos programados para las 20:00. Será ante Escuela Normal 3 de Rosario. A la misma hora, y ya terminando el día y la jornada toda, se van a enfrentar Regatas Corrientes y Ateneo Mariano Moreno de Catamarca.