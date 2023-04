Jorge Frías reiteró que el impuesto a las ganancias debiera aplicarse sobre el salario básico de convenio

Asesores contables y legales analizan el decreto mediante el cual Bancarios obtuvo una reducción en el impuesto. Iremos detrás de objetivos similares, “en función de nuestros salarios básicos de convenio dejaríamos afuera a la producción y ésto nos daría la respuesta parcial que estamos buscando”, adelantó el Secretario General Jorge Frías, al tiempo que recordó un encuentro pendiente con el Ministro Massa.

Fuente: Noticias PMY

La excepción conseguida por el sindicato de Bancarios en la aplicación del impuesto a las ganancias, abre las expectativas para otros gremios. Consultado al respecto, el Secretario General de la Asociación de Capitanes de Pesca Jorge Frías recordó que a fines de diciembre mantuvo un encuentro con la Ministra de Trabajo Kelly Olmos, y se trabajó sobre el tema con AFIP.

Frías recordó que por aquel entonces quedó claro que un tratamiento por parte del Congreso de la Nación o un Decreto Presidencial podría generar una modificación en la cuarta categoría que parcialmente diera respuesta al reclamo planteado, no nos estamos negando a hacer un aporte desde nuestros salarios, ofrecemos los salarios básicos de convenio (CCT) para aplicar un porcentual de aporte que valga a lo que la mayoría paga, ya que estamos por arriba de la media dejando afuera la producción. “Realizar nuestra actividad es motivado por la rentabilidad de producir, pero si de esta rentabilidad el 35% se lo termina quedando el Estado por el impuesto, la verdad que no tenemos la voluntad de producir”.

El salario no es ganancia. Terminamos acobardados aceptando que tenemos que pagar un impuesto sobre el trabajo, porque lo venimos rechazando desde que empezamos a ser afectados, nuestra actividad justamente, por el esfuerzo de la producción, tiene de los más altos salarios del país, y cada vez que las organizaciones sindicales, a través de las confederaciones, lograban el objetivo de elevar el mínimo imponible a nosotros no nos afectaba. Dar una respuesta de carácter político para dar una respuesta a un sector mayoritario, y los que estamos en el transporte por lo general nunca somos alcanzados por esos beneficios.

Celebramos el logro de Bancarios, si bien es conocida la vinculación de su secretario general con el partido que gobierna, algún sentido tiene. Iremos detrás de objetivos similares, a ver si podemos obtener algo. La AACPyPP tiene todos sus convenios colectivos y si se aplicara lo mismo, o algo similar, en función de nuestros salarios básicos de convenio dejaríamos afuera a la producción y esto nos daría la respuesta parcial que estamos buscando.

Nosotros tenemos pendiente un encuentro con el Ministro de Economía, Sergio Massa; fue compromiso de la Ministra de Trabajo al no tener ella posibilidad de darnos solución, quedamos que al reiniciar el año tendríamos ese encuentro y estamos en la expectativa de ser recibidos y poder lograr algo, aunque sea parcial.

En Argentina rige el principio de igualdad. En principio hay que tener convenios colectivos de trabajo, si no los tenemos, como el caso de algunas actividades, es difícil generarle una herramienta al Ministerio de Economía. Vemos que estamos ante un dictamen ministerial, nuestros asesores de contaduría y legales están trabajando en ello, pero en principio sería aplicar por derecho legítimo a cualquier otra actividad laboral. Profundizaremos esto, entendemos que es a través del diálogo que vamos a lograrlo, y en función de que el impuesto en el recibo de sueldo ya no resiste más, un impuesto que no nació para ser aplicado a los trabajadores, sino para ser aplicado a los pícaros empresarios que armaban directorios con grandes sueldos para no pagar su correspondiente impuesto, y por la inflación llevó a este acorralamiento.

El reclamo para la clase política: Que legislen, asuman y pongan en práctica el compromiso asumido de cambiarle la vida a la gente para bien. Innumerables veces hemos dicho al sector político por distintas maneras que la aplicación del impuesto a las ganancias lo único que genera es evasión fiscal, que va contrario a su necesidad de recaudar porque cuando más se negrean salarios menos recaudan por ese impuesto y no terminan de encontrarle una salida, genera cuanto menos una duda, parece ser que el camino del negreo es el día a día de Argentina.