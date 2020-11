Javier Castro: “Tenemos que ser serios, coherentes y pensar en el otro”.

La minería metalífera santacruceña sigue transitando horas decisivas y claves ante el crecimiento de casos positivos de Covid-19.

La asociación estratégica entre Estado- Trabajadores- Empresas continúa readecuándose a esta “nueva normalidad” con la misión de asumir los grandes desafíos que se presentan por estas horas.

El debate resolverá el siguiente paso que darán las seis operaciones de oro y plata asentadas en el Macizo del Deseado. Hasta aquí, superaron ocho meses de trabajo y producción -aportando al crecimiento de Santa Cruz y el país- con el adecuado control epidemiológico.

Hoy la realidad es distinta. De hecho, se conoció que en Cerro Vanguardia S.A se ha detectado un positivo de Coronavirus en el servicio médico y se procedió a aislar a todo los profesionales del área. El servicio fue reducido a una Guardia Mínima.

En este escenario cambiante, AOMA Santa Cruz –mediante su secretario general, Javier Castro- volvió a pedir calma y tranquilidad. Ratificó que avanzan las reuniones con el Estado y las operadoras para tomar las decisiones que correspondan “pensando en el bien común”.

Entrevista

A continuación, noticias mienras.com reproduce la entrevista cedida por Javier Castro al canal UVC Noticias de Puerto San Julián.

UVC: ¿Cómo es el trabajo con el gobierno y las empresas? ¿Se pidieron triple hisopado desde el oficialismo en Cámara de diputados, qué sucederá?

J.C: El escenario cambió abruptamente y hoy nos encontramos con el virus en los yacimientos. Esta realidad la esperábamos. Siempre dijimos que hicimos los máximos esfuerzos, pero nada nos garantizaba inmunidad.

El escenario cambió y se analizará si es posible la continuidad (de las operaciones) optimizando los controles, mejorando, cambiando y haciendo un análisis de los errores que hubo, que hay y que habrá seguramente porque es mucha la gente que se mueve. Si está la posibilidad mejoraremos, caso contrario deberemos comprender que la realidad nos choca fuertemente y tendríamos que paralizar la actividad total de la minería santacruceña.

Son decisiones de fondo que no son fáciles de tomar y estamos trabajando. Muchos creen o suponen que esto es fácil. Dependen muchas cosas, hay efectos colaterales y lo que hacemos es trabajar fuertemente, con mucha responsabilidad para que a la hora de decidir sea en beneficio de todos. Lo positivo es que desde las primeras horas que se hizo latente esta realidad gran parte de los mineros -particularmente los que trabajan en este momento- enviaron muestras de apoyo y acompañamiento a la decisión que tomemos en este debate tripartito con el gobierno y el sector empresarial.

UVC: ¿Hay negligencia por parte de Cerro Vanguardia? Hubo trabajadores que manifestaron síntomas, no fueron atendidos por el Servicio Médico y siguieron trabajando.

J.C: Hubo incumplimiento de los protocolos. Lo que se firma es para respetarlo y cumplirlo, no está escrito para interpretarlo. Lógicamente aquí hay una responsabilidad clara del Servicio Médico o de un médico. Eso se dilucidará, es necesario decir toda la verdad para no mentir. Si un trabajador con todos los síntomas que tiene, acude al Servicio Médico y ese Servicio Médico irresponsablemente o por Falta de Ética Laboral no acciona lo protocolos, el camino a seguir es denunciarlo de manera inmediata. Digo que todos tenemos algo de responsabilidad, y hay que asumir las cosas que no se hicieron bien.

De todos modos tenemos que ocuparnos y no comenzar a culparnos. Con esto no quiero beneficiar a nadie, es un problema pandémico que afecta a la humanidad en su conjunto y tenemos que trabajar responsablemente porque tan mal no nos había ido hasta aquí y esto también lo tenemos que poner en juego.

Lógico que estamos propensos a errores. Somos seres humanos y actuamos todo el tiempo. Quizás el sistema no estaba tan mal y falló el factor humano. Consultaremos a nuestras bases para tomar las decisiones necesarias y continuar trabajando. Ahora si es imposible seguir en estas condiciones, deberemos frenar la actividad con todo lo que eso significa.

UVC: ¿Y el protocolo de hisopado triple?

J.C: No digo que no tengan buenas intenciones los diputados. Pero la propuesta nace de una base sin fundamento alguno. Primero, si supieran un poquito de cómo es hisoparse, jamás lo hubieran propuesto. Segundo, voy a los hechos reales. Si eso garantizara que nada sucederá, bienvenido, pero aquí no hay fórmulas. Tenemos trabajadores que entraron al yacimiento con dos hisopados negativos y al décimos día se le presentó el virus.

Entonces, practicamos los tres hisopados -con todo lo invasivo que eso implica- se van a sus casas con tres PCR negativos y capaz que al décimo día salen positivo. ¿A quien le vamos a echar la culpa?, entonces sostengo que culpabilizar no nos sirve por lo que echar culpas no sirve. Lo que tenemos que hacer es asumir las responsabilidades. Hubo responsabilidad del servicio médico y también en la figura de una persona.

Pero insisto: ¿Cómo hacemos para minimizar los impactos del coronavirus que no afecta solamente a la minería, Cerro Vanguardia y Puerto San Julián?. El virus está en el mundo entero y no hay nadie que haya escrito el librito que diga qué hacer para que no suceda.

UVC: ¿Los protocolos son los mismos para todas las empresas? ¿En Cerro Negro se tomó la determinación de que no haya cambios de turnos y se controló el brote. Aquí hubiera sucedido lo mismo?

J.C: Si el protocolo se hubiera cumplido en Cerro Vanguardia hoy seguiría estando ese mismo turno en aislamiento y seguimiento médico, esperando para regresar a sus hogares. Aquí hay responsabilidades compartidas.

UVC: ¿En caso de cese de tareas que sucederá?

J.C: Los planes preventivos de crisis ante situaciones extraordinarias -como esta pandemia- se quisieron aplicar desde un primer momento. AOMA estuvo en contra por que trae aparejado disminución de salarios, achique de prestadores de servicios, entre otros aspectos. Alrededor de los mineros están cientos de las contratistas y si bien podemos generar un recurso para nuestros representados, es irresponsable dejar de mirar a nuestro alrededor.

Hoy escuché al presidente del Consejo Deliberante de San Julián hablar con una soltura que me asombra y me preocupa. Consideró que las empresas con sus grandes ganancias deberían garantizar el salario a todos los trabajadores.

Lo invito que se asesore en minería, contrato de trabajo y leyes. Son dichos demagógicos, porque seguro conseguirá adeptos que lo van a felicitar y le dirán que es el mejor concejal que tuvo San Julián. Ahora si me da una propuesta real, coherente y fundamentada de cómo eso podría pasar, lo proponemos como candidato a Presidente.

UVC: Delegados de AOMA mencionaron que deberían cesar las actividades y cobrar la totalidad de los sueldos.

J.C: Son deseos de algunas personas. Por mi parte, trabajo para ser coherente, serio y responsable. Los que piensan de otra manera deberán convencer a la totalidad de los mineros que esa es la mejor opción y se cumplirá.

Prefiero que hasta el día que culmine mi mandato las cosas se manejen con responsabilidad, asumiendo mis errores. Cargamos errores a cuestas y quizás mi decisión perjudicó a alguien en algún momento, pero tengo la tranquilidad que no fue con mala. Intención. Sucede que cada determinación abarca a 8 mil familias de manera directa y eso es una gran responsabilidad.

UVC: ¿Cuál es la actualidad de Cerro Vanguardia?

J.C: Es inminente el cese de las operaciones en Cerro Vanguardia. Crecen hasta los contactos estrechos. Por suerte el minero tiene un fuerte espíritu, al igual los que se desempeñan al servicio de gastronomía y limpieza. Me enorgullecen no sólo mis representados, sino colaborar con ello. Es difícil ir a trabajar en este contexto, que te hisopen, que tengas protocolo para todo, y no poder planificar por que no se sabe que sucederá mañana.

Las reuniones con el gobierno y las empresas avanzan y habrá toma de decisiones. Lo positivo es el apoyo masivo e importante de cada yacimiento de parte de los trabajadores.

UVC: ¿Se esperaban nuevos ingresos. Qué va a pasar?.

J.C: Hay más de 400 personas que esperan. Hay gente que lleva poco tiempo y están preocupadas. Quiero que sepan que las decisiones van a ser pensadas y consensuadas. No vamos a tomar decisiones rápidas. Hay mucho en juego y sueños por delante. Jamás el debate fue salud versus producción. Solo hay que ser serios, coherentes y pensar en el otro.

Fuente: noticiasmineras.com