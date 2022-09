Javier Castro recibió a trabajadores de Cerro Moro

El Secretario General de AOMA seccional Santa Cruz, Javier Castro, manifestó sobre la situación de los trabajadores dispensados de Yamana Gold.

Fuente: La Vanguardia Noticias

Con lo que respecta al conflicto, explicó que hay 37 operarios que están eximidos de sus funciones hasta que la justicia se expida al respecto de lo sucedido.

«Muchos de estos trabajadores se acercaron hablar conmigo a Puerto San Julián y con otros he tenido conversaciones mediante zoom, los propios dispensados vinieron a plantear la dimensión del lío en el que se metieron y asumieron sus responsabilidades, pero también contaron que no siempre se les dijo toda la verdad, y no decir toda la verdad es mentir», señaló Javier Castro.

En ese sentido, desde su rol como Secretario General ya mantuvo dos reuniones con la empresa. «Estamos discutiendo y viendo cómo podemos encontrar la alternativa de sacar este conflicto de la parte judicial, es verdad que se cometieron ilícitos y ahora dependen de la justicia», explicó el sindicalista.

«La sociedad y los mismos compañeros ya saben quién es quién, vamos a ocuparnos de lo que realmente importa que es ver cuál es el punto de equilibrio para que los compañeros no tengan la incertidumbre de saber si continúan o no con su fuente laboral», remarcó el dirigente.

Así mismo, contó que miembros de la comisión directiva están viajando en todos los turnos al yacimiento para hablar con los compañeros y compañeras, se pudieron despejar muchas dudas y también se han dado cuenta de que algunos estaban cegados. Había problemáticas reales, pero fueron impulsados erróneamente por una persona carrerista que sólo tiene intereses personales y que no le importó perjudicar a los compañeros.

Por último, enfatizó en que: «El tiempo será quien determine quién es cada uno, nosotros estamos tranquilos, nos llamamos al silencio incluso después de escuchar todas las barbaridades que dijeron de nosotros y de mi persona en particular», y agregó: «Ahora estamos trabajando y nos estamos ocupando de la situación, no sabemos lo que va a pasar porque hay un denuncia y hay un juez que va a determinar cuál fue el grado de responsabilidad».