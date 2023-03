Javier Castro: “No se puede hacer minería de forma decente con indecentes”

Ante la compra de Yamana Gold, la empresa que opera la mina Cerro Moro en Santa Cruz, por parte de Pan American Silver (titular también en la provincia de Manantial Espejo, el complejo minero que cierra definitivamente por estos días), el titular del gremio minero santacruceño, Javier Castro, se expresó en duros términos, sosteniendo que “es una pésima noticia para el sector minero santacruceño, que una empresa como Pan American Silver se haga cargo de más yacimientos en Santa Cruz, porque ha demostrado con Manantial Espejo lo poco que le importan los trabajadores, las comunidades en que trabaja, y mucho menos el futuro de ambos”.

Fuente: Tiempo Sur

Castro precisó que el comportamiento de Pan American Silver en Manantial Espejo a través de los años de explotación, y especialmente en el cierre, “ha sido de todo menos humano” y nunca tuvo en cuenta “el espacio que le dio la comunidad para desarrollar la minería de manera sustentable, poniendo al trabajador, su familia y su futuro por encima de otras decisiones mezquinas”.

“Como lo denunciamos hace unos meses, Triton empezó un proceso de cierre de mina sin cumplir sus propios compromisos y sin importarle en lo más mínimo el futuro de los trabajadores y la comunidad”, remarcó el dirigente gremial, haciendo hincapié en que, como él lo advirtió, “esta gente se aprovechó del espacio que les dejaron las instituciones que debían custodiar el cumplimiento de esos acuerdos, y avanzó todo lo que pudo, de manera lastimosa, dejándonos un yacimiento sin el cierre y la remediación que habían comprometido, sin darles capacitación y una salida dentro de la actividad a los trabajadores que cumplieron tantos años con su trabajo, y sin modelar con la comunidad un futuro superador y sustentable, que tantas veces propusieron y nunca supieron construir”.

“Antes de andar comprando activos o aprovecharse de las distracciones en otros yacimientos –señaló Castro–, desde AOMA reclamamos que se los obligue a darles una salida a los 300 trabajadores que dejan en banda por no hacer un cierre planificado, por no capacitarlos más de lo que ya estaban, porque nunca les importamos, en definitiva, pese a sus frases hechas, sus publicidades y sus falsas promesas».

El titular del gremio minero santacruceño remató diciendo que “desde AOMA siempre trabajamos por una minería sustentable, inclusiva, que cuidara el presente y futuro de los trabajadores y sus comunidades, en definitiva, por una minería decente, y eso no lo lograremos si dejamos los yacimientos en manos de indecentes como los que representan a Pan American Silver, que llegan prometiendo el oro y el moro y contando que son los mejores del mundo, y poco a poco se van olvidando de las promesas y terminan haciendo las peores cosas para aumentar los dividendos a costa de la gente”.