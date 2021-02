Javier Castro dijo que modificación en el impuesto a las ganancias beneficiará a trabajadores mineros, aunque de manera parcial

El secretario general de AOMA Santa Cruz celebró de manera moderada la medida. Dijo que, con la actualización, una franja de los trabajadores se favorecerán, aunque también se refirió a un sector no menos importante que deberá seguir pagándolo.

Los sindicatos expusieron sus reacciones ante el proyecto de modificar el impuesto a las ganancias, el cual, una vez entre en vigencia, subirá el piso mínimo que obliga a pagarlo a ingresos a partir de 150 mil pesos.

Los gremios que aglutinan a los trabajadores de los sectores obreros mejor pagos, como el minero y el petrolero, recibieron la novedad con expectativas moderadas. Pues si los salarios siguen su ascenso por las paritarias y la inflación, la exoneración, que alcanzaría a millones de trabajadores que venían pagando el impuesto pese a tener salarios por debajo de 150 mil, volvería a dejar de tener efecto para los beneficiados, retrotrayendo la situación al momento previo a la reforma.

El secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, expresó que recibió la noticia con expectativas positivas pero moderadas. Señaló que una franja de trabajadores que venía pagando la tasa se vería favorecida con la nueva disposición.

No obstante, el gremialista también mencionó que hay una porción no menos importante de trabajadores mineros que no vería cambios.

El secretario general del sindicato de trabajadores petroleros, Marcelo Turchetti, se mostró más crítico, y señaló que si bien se trata de una reforma que apunta a favorecer a los trabajadores, puede dejar de tener el efecto deseado si los salarios suben de acuerdo a la inflación.

En ese sentido, señaló que la reforma al impuesto debería contener una clausula que la actualice de acuerdo a las subas salariales que tengan lugar.

En respuesta a esa crítica, trascendió que una vez entre el vigencia el nuevo piso mínimo de Ganancias, este se irá actualizando de acuerdo a la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), esquema vigente desde 2018.

Sin embargo, el promedio no es algo que se suela ajustar a la situación particular de cada rubro productivo, lo cual no sería suficiente para evitar disonancias respecto a una actualización que en los sectores mejor pagos de trabajadores sindicalizados se percibe como liviana.

