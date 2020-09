Javier Castro consideró «inviable» un aislamiento de 14 días para los mineros

El secretario general de AOMA sostuvo que no fueron consultados sobre el tema. Aseguró que una medida de ese tipo sería plantearle al trabajador que no verá más a su familia «quién sabe por cuánto tiempo». Afirmó que Terraz sostuvo que no es tan así lo que dijo en Diputados. «Las decisiones deben tomarse en conjunto» y no de manera «unilateral».