Ismael Enrique expresó su felicidad por la presencialidad plena después de dos años

El vicepresidente del Consejo Provincial de Educación habló sobre la vuelta a la presencialidad plena, las paritarias docentes y la nueva resolución del CPE.

Fuente: Tiempo Sur

Ismael Enrique, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación (CPE) estuvo en diálogo con el programa Cambalache que se emite por Tiempo FM 97.5 Mhz, hablando sobre la vuelta de las clases, la paritaria docente y la nueva resolución del CPE.

“Es un día de profunda alegría por poder, después de dos años tan duros y difíciles, poder empezar las clases en presencialidad plena, con todos los chicos en la provincia de Santa Cruz”, expresó Enrique. Además, aseguró que se trabajó durante todo el verano para poder conseguir esto.

Paritarias docentes

El vicepresidente del CPE explicó que después de la primera oferta que hicieron en la paritaria docente, ADOSAC no pudo “presentar respuesta porque no habían tenido Alamblea, no habían hecho un Congreso”, por lo que se pasó a un cuarto intermedio del 28 de febrero al 1 de marzo.

“El día de ayer hicimos otra paritaria, reformulamos la oferta a partir de los anuncios de la señora gobernadora, el 15% a partir de febrero, a cuenta de lo que se negocia en las paritarias, así que reconfiguramos la oferta”, sostuvo. El mismo día, a la noche, desde ADOSAC llamaron a un paro de 72 horas.

Sobre la reformulación de la propuesta salarial, dijo que reconfiguraron “la oferta que habíamos hecho a julio y la trajimos un mes antes, a junio, donde sintetiza un 22,7% para el primer semestre. Esto implica que un cargo testigo de un docente recién iniciado que no tiene antigüedad, no tiene carga familiar ni nada, va a tener $61.454 de salario en el mes de junio y, con el incentivo docente, llegaría a $68.023 en junio. Obviamente que este aumento impacta en el SAC, e implica sentarnos a negociar con lo que pasa en el segundo semestre

Resolución 323 del CPE

Consultado por la Resolución 323 que aprobó la presidenta del CPE vinculada a la promoción de los alumnos de secundario, Enrique dijo que “viene a hacer algunas modificaciones del Acuerdo 075, que regula todo lo que es evaluación y promoción en la escuela secundaria y las modalidades”.

“Es una resolución que sale como consecuencia y síntesis de todo lo que venimos trabajando desde el 2020, tanto desde el Consejo Federal de Educación, como del Consejo Provincial de Educación”, aseguró

“Necesitábamos modificar esto hace mucho tiempo, pero tuvo que venir la pandemia para que esto se haga, lo podamos plasmar en una resolución y que se pueda entender dentro de las propias escuelas que los chicos tienen que transitar el recorrido formativo, ir promocionando de manera acompañada. Hay que ir poniendo distintos recursos, dispositivos, para que puedan ir avanzando en los estudios”, manifestó Enrique.