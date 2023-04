Inversión en Santa Cruz: equipos sanitarios para la provincia

Se trata del Plan Federal de Reconstrucción del Sistema de Salud. Meses atrás, estuvo en la provincia la Ministra de la cartera sanitaria. Más de mil millones de pesos en equipos.

Fuente: Tiempo Sur

En el marco del Plan Federal de Reconstrucción del Sistema de Salud, la cartera sanitaria nacional adquirió equipamiento clave por más de mil millones de pesos para diversos hospitales de la provincia de Santa Cruz. Esta inversión busca reforzar la Red Federal de Bioimágenes, mejorando la capacidad diagnóstica de los establecimientos de salud pública, incorporando equipamiento de calidad, junto con sistemas de digitalización que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no se encuentran en el mismo establecimiento que el paciente, optimizando así tiempos, los costos y la calidad de atención.

Al Hospital Regional de Río Gallegos, arribó un resonador ($230 millones), con el que se pueden realizar estudios de alta complejidad, permitiendo la valoración de diferentes órganos o estructuras utilizando magnetismo y pulsos de radiofrecuencia. En tanto, al Hospital CEMIC de El Calafate se le adjudicó un angiógrafo ($196,9 millones), el cual sirve para medir el flujo y la presión sanguínea de cavidades cardíacas, así como determinar si las arterias coronarias están obstruidas.

A este equipamiento se suman las 30 computadoras all in one entregadas durante el 2022, y otras 29 (más 12 notebooks) que llegarán durante el 2023, gracias a una inversión de $12,2 millones. Por otra parte, se encuentra en proceso de entrega equipos de digitalización de imágenes por $545 millones para el Hospital Distrital Dr. Ramón Eraso Santa Paul (Gobernador Gregores); el Hospital Distrital San Lucas (28 de noviembre); el Puesto Sanitario de El Chaltén; y el Hospital Seccional Dr. Eduardo Canosa (Puerto Santa Cruz).

De esta manera, el Hospital Distrital de Las Heras recibió un tomógrafo ($68 millones), que permite la realización de estudios de manera rápida y eficaz de las diferentes regiones corporales (órganos, sistemas vasculares, etc.) siendo determinante ante una emergencia/urgencia (ej.: acv hemorrágico). El tomógrafo, además, es de gran utilidad en el caso de politraumatismos, ya que brinda la posibilidad de realizar un barrido anatómico completo en busca de lesiones en cuestión de minutos.