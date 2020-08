IntendenciaGustavoGonzález: ObraPública

Gustavo González: “Estoy muy contento porque estas obras van a cambiar la calidad de vida de muchos vecinos”

En el día de ayer la gobernadora Alicia Kirchner dio a conocer la firma de un convenio con Obras Públicas de Nación para que se concrete una serie de trabajos en 17 municipios santacruceños por un monto total de 2523 millones de pesos. Entre las localidades figura Puerto Deseado con proyectos que fueron gestionados por el mandatario y la Secretaría de Planeamiento Urbano local, y que contarán con el apoyo del Gobierno Provincial. Se invertirán cerca de 240 millones de pesos en red de cloacas y reparación del acueducto.

Ayer por la tarde se dio a conocer que la gobernadora Alicia Kirchner firmó el miércoles un convenio con Nación por obras para varias localidades, entre ellas Puerto Deseado. Durante los últimos meses el equipo de Gustavo González trabajó intensamente para buscar la concreción de importantes proyectos para la comunidad; trabajo que incluyó viajes y contactos asiduos por distintas vías de comunicación con funcionarios provinciales que siempre se mostraron predispuestos a materializar estas planificaciones. “Hablando de red de cloacas se verán beneficiados vecinos de Quinta Cadario; el 05; Barrio Mirador; Barrio Santos”, especificó el intendente. “A eso hay que sumarle la reparación de 25 kilómetros del acueducto”, añadió sobre una inversión que implica un monto que ronda los 240 millones de pesos para la ciudad portuaria.

“Hay trámites que se van a continuar la semana que viene”, agregó el mandatario. “Sabemos que por parte de Servicios Públicos se está haciendo toda la carga de información en la página del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), por lo que seguramente el día lunes vamos a tener una videoconferencia con funcionarios del Gobierno Provincial como el Jefe de Gabinete de Ministros (Leonardo Álvarez); el ministro de Gobierno (Leandro Zuliani); el presidente de Servicios Públicos (Nicolás Michudis); el de Vialidad (Mauricio Gómez Bull) y el del IDUV (Roberto Andrino)”, adelantó González.

Este anuncio es producto de gestiones que han demandado mucho tiempo de trabajo, atendiendo siempre a las necesidades y demandas de los vecinos. Sin embargo no ha sido fácil llegar a buen puerto, tal y como lo revela el jefe comunal deseadense. “Estos proyectos han sido presentados en varias oportunidades”, confesó. “Anteriormente no se han podido llevar a cabo por no tener un Gobierno Nacional con una mirada federal, como era el gobierno de Cambiemos”, explicó. “Con la llegada de Alberto Fernández, su trabajo, nuestra convicción de poder continuar con las gestiones y el esfuerzo para estar en la primera reunión con Gabriel Katopodis que tuvimos en el mes de febrero; se empiezan a hacer realidad varios de los sueños y los proyectos en los que veníamos trabajando. Estoy muy contento porque estas obras vienen a cambiar la calidad de vida de muchos vecinos”.

Por otro lado González indicó que es importante que se esté haciendo la carga de datos ya que en los próximos días podría haber novedades respecto a los llamados a licitación y posterior adjudicación. “Estas obras se anunciaban, se presupuestaban y nunca se llevaban a cabo”, recordó. “Era una deuda pendiente que teníamos con los vecinos”, reconoció para luego referirse al federalismo que predican el Gobierno Nacional y el Provincial, factores determinantes para que estos trabajos de infraestructura estén más cerca de concretarse.

“La comunicación con todos los funcionarios es casi a diario”, dijo sobre el acompañamiento de provincia. Sin embargo, una de las noticias de la semana fue decisiva para lograr avances. “Es muy importante la reestructuración de deuda porque da una previsibilidad al Gobierno Nacional que permite que se vuelvan a tomar en cuenta proyectos como el de nuestra localidad”. “En esta mirada federal no se ha dejado a ningún municipio ni comisión de fomento afuera. Todas fueron incluidas sin mirar el tinte o el color político de cada uno de los dirigentes locales”, enfatizó. “Lo que ha buscado permanentemente nuestra gobernadora es gestionar y atender a cada uno de los presidentes de comisiones de fomento e intendentes con esa misma línea federal. Nos enorgullece que esto sea de esta manera porque creo que todos los santacruceños tenemos que tener las oportunidades para poder cambiar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos”, manifestó para cerrar.