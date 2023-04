IMPUESTO A LOS INGRESOS: FIJAMOS POSICIÓN

La Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca (PG 1442) viene reclamando y trabajando por la reducción del impuesto a las ganancias de los trabajadores de pesca desde hace ya un largo tiempo.

Fuente: AACPyPP

Es así como el reclamo se ha planteado en los últimos 10 años en el SECRETARIADO de la CGTRA y la CATT en reiteradas oportunidades, se han realizado exposiciones ante la Cámara de Diputados de la Nación, se mantuvieron reuniones con Senadores y Diputados de manera personal, siempre para explicar las especificidades de los salarios en la industria pesquera y la contrariedad de la aplicación del impuesto a los ingresos respecto de la producción, y la provocación que genera al incremento de la evasión fiscal salarial por parte de “algunos empresarios marginales” en clara deslealtad empresaria. Recientemente hemos mantenido reuniones con la actual Ministra de Trabajo Lic. Raquel Kismer de Olmos, con el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación Dr. Carlos Liberman y con funcionarios de la AFIP, habiendo llevado el reclamo a dichas instancias, explicando las características de la actividad y de qué forma el distorsivo impuesto a los ingresos impacta errónea pero efectivamente sobre los salarios de los pescadores.

Para los días 2, 3 y 4 de enero de 2023 y durante el pleno desarrollo de la campaña de pesca de langostino en aguas de la Provincia del Chubut, anunciamos llevar adelante una medida de fuerza con el acompañamiento de la FeTraMAr, Federación de Trabajadores del Mar Argentino y la Industria Offshore, y en virtud de la cual fuimos convocados por la Ministra de Trabajo, quien entendió la problemática y generó las reuniones con los técnicos de la AFIP para abordarlo. Habiendo logrado el objetivo del anunciado paro, de ser escuchados, se decidió levantar la medida de fuerza dando lugar al diálogo y al trabajo sobre la cuestión.

Cabe destacar que, lamentablemente, en dicha oportunidad no contamos con el acompañamiento de algunos de los gremios de la actividad, los que incluso llegaron sin necesidad alguna a manifestarse públicamente en forma opuesta a la medida de fuerza adoptada. Creemos en esta instancia que frente a la inminencia del anuncio que realizará el actual Ministro de Economía Dr. Sergio Massa con relación a la posibilidad de eximir determinados rubros salariales del tributo del impuesto a las ganancias, y previo a adoptar cualquier decisión debe examinarse su alcance e impacto sobre la actividad pesquera y no improvisar medidas de acción directa que otrora se consideró no ser efectiva.

Una vez que se tenga la claridad total acerca de ello, se decidirán los pasos a seguir hasta alcanzar el objetivo por el que venimos luchando, con la certeza de que cualquier decisión que se tome debe quedar exenta del oportunismo de algunos actores sindicales que nunca se preocuparon efectivamente por los pescadores no obstante haber ocupado y ocupar los cargos más importantes dentro del movimiento obrero.

Continuaremos realizando todas las gestiones necesarias hasta alcanzar el objetivo, con seriedad y despojados de cualquier interés político que conlleve a manipular a los trabajadores hacia otros objetivos que no sean beneficiar a todos los pescadores logrando una respuesta positiva en este reclamo.